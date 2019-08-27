سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 10:48 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

التبريد أم الليزر.. ما هى طرق إزالة الزوائد الجلدية؟

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:30 ص
التبريد أم الليزر.. ما هى طرق إزالة الزوائد الجلدية؟ إزالة زوائد الجلد
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الزوائد الجلدية من المشاكل التى تؤرق كثير من الأشخاص، وعلى الرغم من أنها غير ضارة أو مؤلمة، ولكنها تشوه مظهر الجلد، لذا يختار بعض الأشخاص إزالتها لأغراض تجميلية، وفقاً لموقع "Doctor".

زوائد الجلد
زوائد الجلد

ما هي الزوائد الجلدية؟

هي مناطق صغيرة من أنسجة الجلد المتضخمة، والتي تخرج من سطح الجلد، وتميل إلى أن تكون صغيرة جدا في البداية، معظمها في حدود 2-3 مم، ولكن قد ينمو ليبرز بشكل ملحوظ، يمكن أن يصل إلى 5 مم أو أكثر.

مع مرور الوقت، من المحتمل أن تتطور المزيد من زوائد الجلد بحيث يكون لدى المريض مجموعة من الزوائد الجلدية.

اسباب ظهور الزوائد الجلدية

لا يوجد سبب فيروسي للزوائد الجلدية والسبب الأكثر شيوعًا هو الاحتكاك ، حيث يفرك الجلد الملابس، لهذا السبب تظهر هذه الزوائد عادة في منطقة الإبطين والفخذ أو على الجفون، كما يمكن أن تظهر أيضا في المناطق التناسلية.

المشكلة الرئيسية في زوائد الجلد هي في كثير من الأحيان تأثيرها على الشكل، حيث يمكن أن تبدو غير جيدة، خاصة عندما تكون على الوجه أو الرقبة أو عندما تكون كبيرة الحجم.

طرق إزالة زوائد الجلد

أفضل حل لإزالة زوائد الجلد هو معالجتها بشكل احترافي باستخدام العلاج بالتبريد أو الاستئصال الجراحي أو العلاج بالليزر.

- العلاج بالتبريد عبارة عن علاج يستخدم لتجميد المنطقة، مما يؤدي إلى تدمير زوائد الجلد بحيث يقل ​​الجلد ويكون قادرًا على الشفاء.

- يمكن أيضًا استخدام الليزر أو الكي لتدمير الزائدة الجلدية.

-  بالنسبة للزوائد الجلدية الكبيرة، فإن الاستئصال الجراحي هو أحد الخيارات.

 


زوائد الجلد

ازالة زوائد الجلد

ازلة الزوائد الجلدية

علاج زوائد الجلد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا

الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا

اعرف تعديلات مواعيد قطارات "خط القاهرةـ منوفـ طنطا" لمواجهة الزحام × 7 معلومات

اعرف تعديلات مواعيد قطارات "خط القاهرةـ منوفـ طنطا" لمواجهة الزحام × 7 معلومات

شاهد.. مهرجان "كأس العالم للألعاب النارية" فى روسيا

شاهد.. مهرجان "كأس العالم للألعاب النارية" فى روسيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة