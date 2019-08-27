التبريد أم الليزر.. ما هى طرق إزالة الزوائد الجلدية؟

كتبت فاطمة خليل

الزوائد الجلدية من المشاكل التى تؤرق كثير من الأشخاص، وعلى الرغم من أنها غير ضارة أو مؤلمة، ولكنها تشوه مظهر الجلد، لذا يختار بعض الأشخاص إزالتها لأغراض تجميلية، وفقاً لموقع "Doctor".



زوائد الجلد

ما هي الزوائد الجلدية؟

هي مناطق صغيرة من أنسجة الجلد المتضخمة، والتي تخرج من سطح الجلد، وتميل إلى أن تكون صغيرة جدا في البداية، معظمها في حدود 2-3 مم، ولكن قد ينمو ليبرز بشكل ملحوظ، يمكن أن يصل إلى 5 مم أو أكثر.

مع مرور الوقت، من المحتمل أن تتطور المزيد من زوائد الجلد بحيث يكون لدى المريض مجموعة من الزوائد الجلدية.

اسباب ظهور الزوائد الجلدية

لا يوجد سبب فيروسي للزوائد الجلدية والسبب الأكثر شيوعًا هو الاحتكاك ، حيث يفرك الجلد الملابس، لهذا السبب تظهر هذه الزوائد عادة في منطقة الإبطين والفخذ أو على الجفون، كما يمكن أن تظهر أيضا في المناطق التناسلية.

المشكلة الرئيسية في زوائد الجلد هي في كثير من الأحيان تأثيرها على الشكل، حيث يمكن أن تبدو غير جيدة، خاصة عندما تكون على الوجه أو الرقبة أو عندما تكون كبيرة الحجم.

طرق إزالة زوائد الجلد

أفضل حل لإزالة زوائد الجلد هو معالجتها بشكل احترافي باستخدام العلاج بالتبريد أو الاستئصال الجراحي أو العلاج بالليزر.

- العلاج بالتبريد عبارة عن علاج يستخدم لتجميد المنطقة، مما يؤدي إلى تدمير زوائد الجلد بحيث يقل ​​الجلد ويكون قادرًا على الشفاء.

- يمكن أيضًا استخدام الليزر أو الكي لتدمير الزائدة الجلدية.

- بالنسبة للزوائد الجلدية الكبيرة، فإن الاستئصال الجراحي هو أحد الخيارات.