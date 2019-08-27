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"التأمين الصحى الشامل": لا صحة لتأجيل الانطلاق الرسمى للمنظومة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:46 م
"التأمين الصحى الشامل": لا صحة لتأجيل الانطلاق الرسمى للمنظومة التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أنه لا صحة لما تردد حول تأجيل الانطلاق الفعلى للمنظومة فى محافظة بورسعيد، والمقرر لها أول سبتمبر المقبل.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أنه يجب الحرص الشديد على التسجيل فى الوحدات الصحية للحصول على الخدمات التى يقدمها النظام الجديد بأعلى مستويات الجودة.

وتابعت منظومة التأمين الصحى: "تم تطبيق نظام الإحالة بالفعل فى عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وتم تطبيقها بنسبة 100% فى مستشفى النصر التخصصى للأطفال ومستشفى النساء والولادة، وبنسبة 76% فى مستشفى التضامن، و52% فى مستشفى الزهور، و46% فى مستشفى السلام بورسعيد".

وانطلق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، فى الأول من يوليو الماضى ويستمر حتى الأول من سبتمبر.

 

 

 


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