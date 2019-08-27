سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

التأمينات الإجتماعية: بروتوكول التعاون مع بنك مصر ييسر الصرف بالرقم القومى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:13 م
التأمينات الإجتماعية: بروتوكول التعاون مع بنك مصر ييسر الصرف بالرقم القومى بنك ناصر الإجتماعى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال سامى عبدالهادى، رئيس الصندوق الاجتماعىّ للعاملين بالقطاع العام والخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية، إن بروتوكول التعاون الذى وقعته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اليوم يهدف إلى التيسير على العاملين بمكاتب التأمينات الاجتماعية، إلى جانب توفير التكلفة المادية من المصروفات الإدارية الخاصة بطباعة وإصدار الشيكات من البنك المركزى.

 

وأوضح سامى عبد الهادى، لـ"اليوم السابع" على هامش توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وبنك مصر بهدف ميكنة الدفعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة، أن المبالغ المستحقة ولم يتم صرفها خلال شهرين، ستتولى المنظومة ردها للتأمينات الاجتماعية، وذلك فى ضوء حرص هيئة التأمينات الاجتماعية على أموال أصحاب المعاشات.

 

وأشار إلى أن البروتوكول خاص بالمبالغ التى يتم دفعها مرة واحدة مثل متجمد معاش ومصاريف جنازة، التى كان يأخذ بها شيك ومن يصرفه من البنك، ولكن توقيع البروتوكول قام بتسهيل هذه العملية من خلال توجه الشخص بالرقم القومى الخاص به أن الذى لا يملك حساب مصرفى، ليحدد له البنك الوقت الذى يصرف له المبلغ الخاص به.


التأمينات الإجتماعية

سامى عبد الهادى

بروتوكول التعاون مع بنك مصر لصرف الأموال بالرقم القومي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على مهام وموارد المعهد القومى للتأمين الاجتماعى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:00 ص

9 حالات يترتب عليها قطع المعاش فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

الجمعة، 23 أغسطس 2019 12:06 ص

بعد تصديق الرئيس على القانون..تعرف على نظام المكافأة بالتأمينات الاجتماعية

الخميس، 22 أغسطس 2019 11:23 م

ننشر نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بعد تصديق الرئيس

الخميس، 22 أغسطس 2019 09:29 م

كيف يمكن الاستفادة من نظام المكافأة بقانون التأمينات الاجتماعية؟

الخميس، 22 أغسطس 2019 09:25 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

فيديو وصور.. 40 سنة حب على عربية كبدة.. محل فول بداية قصة أمل وفارس.. مصاعب الحياة لم تمنع رفقاء الدرب من السعادة.. الزوجة: كل قصص الحب تتحكى عننا.. والزوج: صاحبتى وحبيبتى وشريكتى

فيديو وصور.. 40 سنة حب على عربية كبدة.. محل فول بداية قصة أمل وفارس.. مصاعب الحياة لم تمنع رفقاء الدرب من السعادة.. الزوجة: كل قصص الحب تتحكى عننا.. والزوج: صاحبتى وحبيبتى وشريكتى

القوى العاملة: رأس السنة الهجرية إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: رأس السنة الهجرية إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة