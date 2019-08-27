التأمينات الإجتماعية: بروتوكول التعاون مع بنك مصر ييسر الصرف بالرقم القومى

كتب مدحت وهبة

قال سامى عبدالهادى، رئيس الصندوق الاجتماعىّ للعاملين بالقطاع العام والخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية، إن بروتوكول التعاون الذى وقعته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اليوم يهدف إلى التيسير على العاملين بمكاتب التأمينات الاجتماعية، إلى جانب توفير التكلفة المادية من المصروفات الإدارية الخاصة بطباعة وإصدار الشيكات من البنك المركزى.

وأوضح سامى عبد الهادى، لـ"اليوم السابع" على هامش توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وبنك مصر بهدف ميكنة الدفعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة، أن المبالغ المستحقة ولم يتم صرفها خلال شهرين، ستتولى المنظومة ردها للتأمينات الاجتماعية، وذلك فى ضوء حرص هيئة التأمينات الاجتماعية على أموال أصحاب المعاشات.

وأشار إلى أن البروتوكول خاص بالمبالغ التى يتم دفعها مرة واحدة مثل متجمد معاش ومصاريف جنازة، التى كان يأخذ بها شيك ومن يصرفه من البنك، ولكن توقيع البروتوكول قام بتسهيل هذه العملية من خلال توجه الشخص بالرقم القومى الخاص به أن الذى لا يملك حساب مصرفى، ليحدد له البنك الوقت الذى يصرف له المبلغ الخاص به.