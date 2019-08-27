البنتاجون يتهم الصين بانتهاج "أساليب بلطجة" فى المياه قبالة فيتنام

واشنطن (رويترز)

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الاثنين إن الصين "تتدخل بالإكراه" فى أنشطة النفط والغاز فى المياه التى تطالب فيتنام بالسيادة عليها متهمة بكين بانتهاج "أساليب بلطجة".

وأظهرت بيانات لتتبع حركة السفن أن سفينة استطلاع صينية وسعت نطاق أنشطتها يوم السبت لتشمل منطقة قريبة للساحل الفيتنامى بعد أن عبرت الولايات المتحدة وأستراليا عن قلقهما بشأن تصرفات الصين فى ممرات مائية متنازع عليها.

وقال البنتاجون فى بيان "فى الآونة الأخيرة.. استأنفت الصين تدخلها بالإكراه فى أنشطة نفط وغاز فيتنامية قائمة منذ زمن طويل فى بحر الصين الجنوبي".

وأضاف البنتاجون أن أنشطة بكين تتعارض مع تعهد وزير الدفاع الصينى وى فنع خه هذا العام بالتزام بلاده "بمسار التطوير السلمي".

وقال البيان "لن تفوز الصين بثقة جيرانها ولا احترام المجتمع الدولى بمواصلة أساليب البلطجة"، ويوجد نزاع بين فيتنام والصين منذ سنوات بشأن منطقة مائية من المحتمل أن تكون غنية بمصادر طاقة وممر شحن مزدحم فى بحر الصين الجنوبي.