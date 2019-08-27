سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد الجمعة المقبل والسبت بداية العام الهجرى الجديد

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:30 م
البحوث الفلكية: هلال محرم يولد الجمعة المقبل والسبت بداية العام الهجرى الجديد استطلاع هلال - أرشيفية
كتب ــمحمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يولد هلال شهر المحرم للعام الهجرى الجديد، مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 37 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة المقبل 29 من ذى الحجة 1440هـ الموافق 30 أغسطس الجارى وهو يوم الرؤية .

وكشفت الحسابات الفلكية التى أجراها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 18 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 21 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية).

وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (19–22دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (1- 27دقيقة).

وأوضحت الحسابات، أنه بذلك تكون غرة شهر المحرم وبداية السنة الهجرية الجديدة عام 1441 هـ، فلكياً يوم السبت المقبل 31 أغسطس الجارى.


 

 


الفلك

البحوث الفلكيه

معهد الفلك

هلال محرم

العام الهجرى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد هلال "محرم" وبداية العام الهجرى الجديد

السبت، 17 أغسطس 2019 10:32 ص

البحوث الفلكية: 23 سبتمبر بداية الخريف وطول الليل والنهار يتساويان

الأربعاء، 14 أغسطس 2019 12:00 ص

غروب الشمس الدموى وهوس نهاية العالم.. "البحوث الفلكية" تفسر أسباب احمرار واصفرار السماء لحظة الغروب.. وتؤكد: ظاهرة جوية.. رئيس قسم الفلك السابق: يطلق عليها الغسق المسائى.. وحدثت لتشتت ضوء الشمس بفعل التراب

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 12:24 م

البحوث الفلكية تفسر أسباب تغير لون السماء وقت الغروب.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 05 أغسطس 2019 08:44 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان

منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة