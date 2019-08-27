"البحوث الإسلامية" يوجه قافلة لقرى ومدن البحر الأحمر لعقد لقاءات توعوية

وجّه مجمع البحوث الإسلامية قافلة توعوية إلى محافظة البحر الأحمر يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر، ضمن جهود الأزهر الشريف فى التوعية المجتمعية الشاملة للمحافظات الحدودية والنائية، وفى إطار تكثيف التوعية المجتمعية والتواصل المستمر مع الناس.

وقال الدكتور نظير محمد عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن برنامج عمل القافلة يتضمن لقاءات مجتمعية متنوعة مع فئات وشرائح مختلفة من المواطنين، بالإضافة إلى عقد الندوات والأمسيات فى مراكز الشباب والنوادى والمقاهى الثقافية بالإضافة إلى المساجد، للوصول إلى الجمهور فى مختلف أماكن تواجدهم.

أضاف عيّاد، أن القافلة أن القافلة تستهدف التركيز على الشباب والسيدات من خلال ندوات توعوية وثقافية تستهدف التركيز على دور الشباب والمرأة فى خدمة المجتمع من خلال ضرب أمثلة واقعية على ذلك، وبيان دور كل فرد من أفراد المجتمع على مستوى الأسرة، وواجباته تجاه قريته ومحافظته ووطنه بشكل عام، وكيف يكون عضوا نافعًا لنفسه ولغيره.

أوضح عياد، أن القافلة تستمر لمدة أسبوع وتنتشر فى قرى ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة كالتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، وغيرها.