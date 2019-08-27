سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

"البحوث الإسلامية" يوجه قافلة لقرى ومدن البحر الأحمر لعقد لقاءات توعوية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:02 م
"البحوث الإسلامية" يوجه قافلة لقرى ومدن البحر الأحمر لعقد لقاءات توعوية قافلة البحوث الإسلامية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجّه مجمع البحوث الإسلامية قافلة توعوية إلى محافظة البحر الأحمر يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر، ضمن جهود الأزهر الشريف فى التوعية المجتمعية الشاملة للمحافظات الحدودية والنائية، وفى إطار تكثيف التوعية المجتمعية والتواصل المستمر مع الناس.

 

وقال الدكتور نظير محمد عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن برنامج عمل القافلة يتضمن لقاءات مجتمعية متنوعة مع فئات وشرائح مختلفة من المواطنين، بالإضافة إلى عقد الندوات والأمسيات فى مراكز الشباب والنوادى والمقاهى الثقافية بالإضافة إلى المساجد، للوصول إلى الجمهور فى مختلف أماكن تواجدهم.

 

أضاف عيّاد، أن القافلة أن القافلة تستهدف التركيز على الشباب والسيدات من خلال ندوات توعوية وثقافية تستهدف التركيز على دور الشباب والمرأة فى خدمة المجتمع من خلال ضرب أمثلة واقعية على ذلك، وبيان دور كل فرد من أفراد المجتمع على مستوى الأسرة، وواجباته تجاه قريته ومحافظته ووطنه بشكل عام، وكيف يكون عضوا نافعًا لنفسه ولغيره.

 

أوضح عياد، أن القافلة تستمر لمدة أسبوع وتنتشر فى قرى ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة كالتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، وغيرها.

 


الازهر الشريف

الشباب والرياضة

التضامن الاجتماعى

مجمع البحوث الاسلامية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فتوى مضلة للسلفيين.. السلفيون يحرمون مشاهدة الدراما.. والبحوث الإسلامية ترد

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 01:30 م

أمين البحوث الإسلامية بملتقى الصداقة بإيطاليا: حوار الأديان ضرورة لاستقرار الحياة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 03:30 م

مجمع البحوث الإسلامية يحدد 3 أفعال يجوز استقبال الحجاج بها.. تعرف عليها

الأحد، 18 أغسطس 2019 12:29 م

خطة "البحوث الإسلامية" للنهوض بمستوى وعاظ الأزهر.. تزويدهم بالمؤلفات العملية لصقل مواهبهم.. والعمل على زيادة عدد الواعظات.. والتدريب على القضايا الفقهية المعاصرة.. بعثات تصل لنحو 673 مبعوثا فى 56 دولة

السبت، 17 أغسطس 2019 02:00 ص

هل يجوز الصلاة عن الميت؟.. تعرف على رأى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية

الخميس، 15 أغسطس 2019 02:30 ص

فتوى مضلة للسلفيين.. كيف رد البحوث الإسلامية على فتوى تحريم التيار السلفى للموسيقى

الإثنين، 12 أغسطس 2019 06:00 ص

فتوى مضلة للسلفيين.. عندما شجع برهامى التجار على الجشع والبحوث الإسلامية ترد

الأحد، 11 أغسطس 2019 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة