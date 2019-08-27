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لتدريب كوادر الإدارة الشابة ضمن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول..

البترول: توقيع 4 اتفاقيات تعاون مع شركات البترول العالمية العاملة فى مصر

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:49 م
البترول: توقيع 4 اتفاقيات تعاون مع شركات البترول العالمية العاملة فى مصر وزارة البترول
كتبت - مروة الغول

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شهدت وزارة البترول والثروة المعدنية توقيع 4 اتفاقيات تعاون مع عدد من شركات البترول العالمية العاملة في مصر وتشمل شركات أباتشى وبى بى وإينى وكويت انرجى، وذلك لتدريب كوادر الإدارة الشابة والمتوسطة ضمن برنامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.
 
وأكدت وزارة البترول، أن هذه الاتفاقيات تعد ترجمة فعلية للتوجه الحالي لقطاع البترول لإعداد وتأهيل الكوادر الشابة للقيادة ومنحهم فرص للتقدم واثبات جدارتهم، لافتة إلى أهمية هذا التوجه في الفترة الحالية والتي تشهد تنفيذ قطاع البترول لمجموعة متنوعة من المشروعات الكبرى بإستثمارات ضخمة الى جانب الاعداد لتنفيذ مجموعة جديدة من المشروعات للكشف عن إمكانات مصر البترولية والغازية ولتعظيم القيمة المضافة منها لصالح الاقتصاد المصرى.
 
وأضافت أن التعاون بين قطاع البترول وشركائه الأجانب في تأهيل الكوادر يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون والتزام الشركاء بمسئوليتهم الاجتماعية تجاه مصر ويعد استثمارا للمستقبل يعود بالنفع على الجانبين وعلى صناعة البترول المصرية بصفة عامة خاصة أن الشركاء الأجانب لديهم قاعدة عريضة من الخبرات والإمكانات والوسائل التكنولوجية المستحدثة والقدرة على تطبيق أساليب وطرق لإدارة العمل تتسم بالكفاءة والحداثة .
 
وأكدت وزارة البترول، أن مشروع تطوير وتحديث القطاع يستهدف الاستثمار في الكوادر البشرية و العقول الشابة المتميزة، ويعمل على تحقيق ذلك من خلال برامج تدريب متكاملة ومواكبة للتطورات التكنولوجية في صناعة البترول، لافتة أن هذه البرامج تتبنى اساليب غير نمطية في التدريب والتأهيل تواكب مستحدثات الصناعة البترولية.
 
ووفقا لهذه الاتفاقيات فسيتم تدريب وتأهيل المجموعات المتميزة من عناصر الادارة الشابة والمتوسطة التي اجتازت الاختبارات المكثفة للالتحاق ببرنامج تم تصميمه واعداده لتأهيلهم للقيادة وتقوم الشركات العالمية بتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لهم في مواقع العمل التابعة لهم وفقاً لأحدث الأساليب العلمية والعملية وذلك ضمن البرنامج الثالث بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.
 
وقع الاتفاقيات الأربع أسامة مبارز وكيل وزارة البترول للمكتب الفنى مع كل من ديفيد تشى رئيس شركة أباتشي مصر والمهندس كريم علاء رئيس شركة بى بى مصر وفابيو كافانا مدير عام شركة أيوك الدولية وكامل الصاوى رئيس شركة كويت انرجى بمصر.

البترول

شركات البترول العالمية العامله في مصر

برنامج تدريب وتحديث قطاع البترول

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