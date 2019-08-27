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البترول: بدء إنتاج حقل بلطيم بإجمالي 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً خلال أيام

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:42 م
البترول: بدء إنتاج حقل بلطيم بإجمالي 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً خلال أيام وزاره البترول
كتبت - مروة الغول

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نجح قطاع البترول في الانتهاء من مد خط بحري بطول 18 كم وقطر 26 بوصة وآخر بري بطول 25 كم وقطر 26 بوصة وتصنيع وتركيب منصة الإنتاج البحرية ضمن أعمال التنمية الخاصة بحقل بلطيم جنوب غرب قبل الموعد المحدد بـ 3 أشهر وجاري حالياً العمل على إكمال البئر الأول والذى من المتوقع دخوله على الإنتاج خلال الأيام القادمة ومن المخطط حفر وإكمال 5 آبار آخرى خلال العام المالي 2019/2020 ليصل إجمالى الإنتاج من الحقل إلى حوالى 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً و 5000 برميل من المتكثفات.
 
وأوضحت نتائج أعمال شركة بترول بلاعيم "بتروبل" التى قدمها المهندس عاطف حسن رئيس الشركة إلى وزارة البترول والثروة المعدنية أن العام المالى 2018/2019 أن بتروبل نجحت فى تنفيذ خطة عمل متكاملة مدعومة من كافة الشركاء لتحقيق الأهداف المنوطة بها كشركة قائمة بالعمليات و حققت مؤشرات أداء ونتائج أعمال إيجابية ، حيث بلغ إجمالي ما تم إنتاجه خلال عام 2018/2019 حوالى 358 ألف برميل زيت مكافئ يومياً ، وقد وصلت معدلات الانتاج إلى حوالي 1475 مليون قدم مكعب غاز يومياً وحوالي 70 ألف برميل زيت و 14 ألف برميل متكثفات يومياً بالإضافة إلى حوالى 274 طن من البوتاجاز يومياً .
 
وأشار إلى أن متوسط الإنتاج الحالي لبتروبل تخطى حاجز 803 ألف برميل زيت مكافئ يوميا لأول مرة في تاريخها منذ تأسيسها ، وأنه تم ضخ استثمارات ضخمة في مجال الاستكشاف والتنمية والتشغيل لحقول الغاز والزيت تصل إلى حوالى 21ر1 مليار دولار منها حوالي 691 مليون دولار لأعمال التنمية ومصروفات التشغيل بلغت 331 مليون دولار بنسبة وفر وصلت الي 11 % من الموازنة المعتمدة مع المحافظة على كميات الانتاج وهو ما ادى إلى تخفيض التكلفة المستهدفة لإنتاج البرميل المكافئ من الزيت بنحو 10% عن القيمة المخططة.
 
وأشار حسن الى نجاح الأعمال الاستكشافية بمنطقة روديس /سدرى -المكتشفة منذ السبعينات-ورأس جارا بسيناء بحفر البئر الاستكشافية سدرى 23 وإضافة احتياطيات جديدة تقدر بحوالي 8 مليون برميل زيت ، وتم ربط البئر المكتشفة بتسهيلات الإنتاج الموجودة بالمنطقة وقد أسفر هذا النجاح عن وضع خطة تنمية موسعة للمنطقة وتشمل حفر عدد من الآبار التنموية للوصول بمعدلات الإنتاج اليومي من المنطقة إلى حدود 4000 برميل زيت وأنه جارى دراسة تعظيم الإنتاج من خلال تطبيق تقنية التكسير الهيدروليكى. كما أشار لتحقيق نجاح آخر بمنطقة القرعة بدلتا النيل بحفر البئر الاستكشافية القرعة شمال شرق - 1 والذي تم اختباره بمعدلات وصلت إلى 1٧ مليون قدم مكعب يومياً وهو ما سيؤدي الي استرجاع إنتاج الحقل المتوقف منذ عام 2014 بعد وضع البئر علي الإنتاج بمعدلات إنتاج يومية تصل إلى حوالى 20 مليون قدم مكعب غاز.
 
وأضاف أنه يتم العمل على تعظيم معامل الاسترجاع والمحافظة على معدلات الإنتاج المرتفعة لحقل نورس لأطول فترة ممكنة مع تعظيم الاستفادة من فائض السعة المتاحة فى محطات المعالجة الخاصة ببتروبل لتخفيض مصروفات التشغيل عن طريق تنفيذ مشروع مد خط بري بطول 130 كم وقطر 24 و 32 بوصة لربط آبار نورس بمحطة الجميل في بورسعيد باستثمارات بلغت حوالى 300مليون دولار وتم تشغيل الخط في مايو 2019 قبل الموعد المحدد بـ 7 أشهر.

البترول

حقل بلطيم جنوب غرب

إنتاج الزيت

الغاز والمتكثفات

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