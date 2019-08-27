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الاعتدال حلو ..الإفراط من تناول الأطعمة الدسمة هيسببلك مشاكل صحية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:35 م
الاعتدال حلو ..الإفراط من تناول الأطعمة الدسمة هيسببلك مشاكل صحية وجبات دسمة - ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"زيت ودهون كتير"، فجميعها من أنواع الأكلات التى يفضلها الكثيرون ويفرطون فى تناولها ولكن الاكثار من تناول هذه الأطعمة الدسمة يؤثرعلى صحة الجسم ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ويقدم اليوم السابع أضرار الإفراط فى تناول الأطعمة الدسمة وفقا لما ذكره موقع Nytimes

اطعمة دسمة
اطعمة دسمة

1:الافراط فى تناول الأطعمة الدسمة يزيد من خطر الإصابة بالالتهابات وعسر الهضم والتهاب القولون، كما أنه يسبب المغص الشديد والإسهال والقيئ.

2:الاكثارمن تناول الأطعمة الدسمة يسبب زيادة الوزن والسمنة المفرطة وتراكم الدهون بها.

3:تؤثر الوجبات الدسمة والتى تحتوى على زيوت ومقليات على صحة البنكرياس وتزيد من خطر الاصابة بالأمراض المزمنة ومنها مرض السكر.

4:أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن الاكثار من تناول الوجبات الدسمة يؤثرعلى صحة وخصوبة الرجل.

5:الافراط فى تناول الأطعمة الدسمة يؤثرعلى صحة الكبد ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية للكبد ودهون الكبد.

6:الاكثارمن تناول الأطعمة الدسمة يسبب مشاكل فى الجلد والبشرة ومنها الحبوب والتجاعيد والبقع الداكنة.


وجبات دسمة

اطعمة

وجبات سريعة

دهون

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