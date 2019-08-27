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الإمارات وسلطنة عمان يبحثان سبل تعزيز علاقات الثنائية فى المجالات الصحية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:07 م
الإمارات وسلطنة عمان يبحثان سبل تعزيز علاقات الثنائية فى المجالات الصحية الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدى وزير الصحة العمانى
أ ش أ

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بحث وزير الصحة العمانى الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدى، مع السفير الإماراتى لدى السلطنة محمد سلطان سيف السويدى، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى المجالات الصحية وعدد من المجالات الأخرى.
 
وناقش الجانبان، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز جهود التعاون بين الإمارات وسلطنة عمان من خلال توفير أكبر قدر من التسهيلات لمواطنى البلدين المقيمين على أراضى كل منهما.
 
من جهته، قدم السفير الإماراتى، نبذة عن مسيرة القطاع الصحى فى بلاده ومراحل تطوره والاهتمام الذى حظى به والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى عرض الجهود الإماراتية واستراتيجيات التعاون مع المنظمات الصحية الدولية والإقليمية مثل: منظمة الصحة العالمية.
 
وأشار، إلى أن جهود الإمارات فى توفير مظلة الرعاية الصحية، والتى تجاوزت حدود الدولة فى ظل مساهمتها فى دعم برامج دولية لرعاية المرضى ومكافحة الأوبئة عبر برامج المنظمات الدولية مثل: دعم برامج التطعيم ضد مرض شلل الأطفال ومكافحة الأمراض المستوطنة.
 

الامارات

سلطنه عمان

السفير الاماراتى

وزير الصحه العمانى

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