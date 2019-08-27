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الإمارات وروسيا تستعرضان مختلف مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 07:38 م
الإمارات وروسيا تستعرضان مختلف مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو
أ ش أ

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استعرض وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتى محمد بن أحمد البواردى مع وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، مختلف مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم الطرفين، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الراهنة على المستويين الإقليمى والدولى.
جاء ذلك على هامش زيارة البواردي إلى روسيا لترؤس وفد الإمارات لحضور افتتاح فعاليات معرض "MAKS 2019" للطيران والفضاء، أحد أكبر وأبرز معارض الطيران والفضاء الدولية، والذي يقام في مدينة جوكوفسكي بالمطار التابع لمعهد الأبحاث الجوية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي شهد بعد الافتتاح العروض الحية للطائرات العسكرية والمدنية المشاركة في المعرض، حيث قامت بعض الشركات بعرض أحدث ابتكاراتها من الطائرات ومشبهات الطيران والأجهزة والمعدات والصناعات المبتكرة.
كما قام بجولة حول المعرض اطلع خلالها على أحدث إنجازات وقدرات القطاع الفضائي الروسي والتعرف على المراكز العلمية الروسية، حيث تم عرض بعض النماذج الأولية للطائرات وأنظمة القتال الحديثة بالإضافة إلى الوحدات التجريبية الحصرية لدى معرض MAKS.
كما التقى الوزير الإماراتي مع دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي، وتم استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين.


روسيا

سيرجى شويجو

وزير الدفاع الروسى

محمد بن أحمد البواردى

الإمارات

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