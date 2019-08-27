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الإمارات تتطلع إلى الفوز برئاسة مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:56 ص
الإمارات تتطلع إلى الفوز برئاسة مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى مجلس إيكاو
وكالات الأنباء

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أكدت الهيئة العامة للطيران المدنى، أن الملف الإماراتى للترشح لمنصب رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى "إيكاو" التابعة للأمم المتحدة، يحظى باهتمام كبير، ويمتلك حظوظا قوية للفوز، كما يعكس الدور الفاعل الذى تقوم به الدولة من خلال عضويتها فى المنظمة الدولية.

وحسب موقع الإمارات اليوم، أوضحت الهيئة أن الدول الأعضاء فى المنظمة البالغ عددها 193 دولة، ستجتمع فى نهاية سبتمبر المقبل لاختيار مجلس جديد من عضوية 36 دولة، سيتولى بدوره انتخاب الرئيس مباشرة.

وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدنى، سيف السويدى، إن الملف الإماراتى للترشح لمنصب رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى "إيكاوى التابعة للأمم المتحدة، يحظى باهتمام كبير من قبل الهيئة، ويعكس الدور المهم لدولة الإمارات فى قطاع الطيران العالمى، وتجربتها الاستثنائية على مدار السنوات الماضية.

وأضاف أن الهيئة قادت حملة دولية في إطار دعم الملف منذ فترة طويلة، وذلك بعد أن قررت ترشيح الممثل الدائم للدولة لدى المنظمة، الكابتن عائشة الهاملي، لهذا المنصب، لافتاً إلى أن الملف يمتلك حظوظاً قوية، فى وقت تتطلع فيه الدولة إلى الفوز برئاسة مجلس إيكاو خلال الدورة الجديدة.

وأوضح أن الدول الأعضاء فى المنظمة البالغ عددها 193 دولة ستجتمع نهاية سبتمبر المقبل لاختيار مجلس جديد للمنظمة يتألف من عضوية 36 دولة ولفترة ثلاث سنوات.


الامارات

مجلس إيكاو

الهيئة العامة للطيران المدنى

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