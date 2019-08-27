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الإصلاح الزراعى يوافق على 8 قرارات لتخصيص أراضى جديدة للمنفعة العامة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:53 ص
الإصلاح الزراعى يوافق على 8 قرارات لتخصيص أراضى جديدة للمنفعة العامة وزارة الزراعة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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قال الدكتور حسن الفولى، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، إن المجلس وافق على تخصيص أراض جديدة للمنفعة العامة، خلال اجتماع مجلس إدارة الإصلاح  الاخير، وناقش بعض الموضوعات المتعلقة بالإصلاح الزراعى كالآتى:
 
1-  اعتماد مشروعات فرز وتجنيب الأطيان المستولى عليها الشائعة فى أطيان أخرى بمديريات الإصلاح الزراعى ( المنوفية – بنى سويف – الأقصر – الغربية – كفر الشيخ) وعددهم ( 8 ) مشروعات فرز بإجمالى مساحة 20 س، 4 ط ، 88ف. 
 
2 -  بيع مساحة 460,62 م2 بناحية كفور العرب – مركز طلخا – محافظة الدقهلية إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية غرض إقامة مدرسة إبتدائية عليها 
 
3 -  اعتماد بيع المساحات المباعة بجلسة المزاد العلنى المعقودة بتاريخ 5/5/2019 بمديريات ( سوهاج – المنيا –البحيرة ). 
 
4- الموافقة على بيع مساحة 12س ، 7ط الواقعة بحوض الساحل 3 بناحية العوامية بالأقصر إلى الجمعية المركزية للإصلاح الزراعى بالأقصر بغرض إقامة مبنى للمديرية والمنطقة والجمعية المركزية ومركز تسويق زراعى عليها. 
 
5 - الموافقة على بيع مساحة (1500 م2) الواقعة بناحية كفر الحمام – مركز الزقازيق - محافظة الشرقية إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية بغرض إقامة محطة لمياه الشرب عليها . 
 
6 - الموافقة على بيع مساحة 1750 م2 الواقعة بناحية شرق السكة الحديد – بندر الأقصر إلى محافظة الأقصر بغرض إقامة الكنيسة الإنجيلية عليها. 
 
7- الموافقة على بيع مساحة 350 متر مربع بناحية جلموه – مركز أجا بالدقهلية الى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بغرض إقامة وحدة بيطرية عليها. 
 
8 - الموافقة على إعطاء مهلة لذوى الشأن لسداد الأقساط المتأخرة والمستحقة للهيئة تجاه المتعاقدين معها خلال مدة تنتهى في 5/2/2020.
 
وأضاف رئيس الإصلاح الزراعى، أنه يتم حاليا للمؤتمر التعاونى الثانى بالتزامن مع عيد الفلاح خلال شهر سبتمبر وسوف يقوم وزير الزراعة بافتتاح عدد من المشروعات التعاونية وتسليم دفعة من العقود النهائية لمنتفعى الإصلاح الزراعى بجانب تنفيذ 5 مجففات لمحصول الذرة الشامية فى 5 محافظات بالوجهين البحيرى والقبلى.
 

الإصلاح الزراعى

عقود المنتفعين

أراضى المنفعة العامة

عيد الفلاح

الذرة الشامية

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