سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 10:06 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

الإسماعيلية تجهز 9 ملاعب جديدة لكرة اليد

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:45 ص
الإسماعيلية تجهز 9 ملاعب جديدة لكرة اليد منتخب مصر لكرة اليد
الإسماعيلية – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضم محافظة الإسماعيلية، 8 ملاعب لكرة اليد، وهم الصالة المغطاة فى مركز شباب الشيخ زايد بقلب مدينة الإسماعيلية، والصالة المغطاة الخاصة بالجيش الثانى بطريق عز الدين، والصالة المغطاة لمديرية الشباب والرياضة بالشيخ زايد ويقع بجوارها أيضًا ملعب مكشوف كرة يد للناشئين، وملعبين صالة مغطاة بنادى هيئة قناة السويس، وملعبين مكشوفين بالنادى الاجتماعى للنادى الإسماعيلى بأرض النخيل.

وقال، سامى عبد الحليم، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن وزارة الشباب بدأت منذ فترة فى إنشاء 9 ملاعب جديدة لكرة اليد، فى 9 أماكن فى المحافظة بحيث توافر ملعب فى كل مدينة على الأقل، ووصل العمل فى الملاعب إلى نسبة 90% حتى الآن.

وأكد والصالة المغطاة لمديرية الشباب والرياضة بالشيخ زايد، أن الملاعب الـ 9 التى يتم إنشائها حاليًا تتم فى مركز شباب الشيخ زايد، ومركز شباب السلام ومركز شباب أبو صوير، ومركز شباب القصاصين ومركز شباب أبو سلطان فى فايد ومركز شباب القنطرة غرب.

 

 

 


اخبار مصر

الاسماعيليه

كره اليد

كاس العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. أولياء أمور لاعبى كرة اليد بأسوان يطالبون بإنشاء ملاعب لذويهم

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:00 ص

بعد فوز مصر بكأس العالم للناشئين فى كرة اليد.. لجان الرياضة بالأحزاب تكثف جهودها لدعم الأنشطة الرياضية والتنسيق مع مراكز الشباب لتدريب أعضائها.. وخبير: لا زالت تغيب عن الشارع واهتمت بالمجالات التطوعية فقط

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:00 ص

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بمنح وسام الرياضة لأبطال كرة اليد للناشئين

الخميس، 22 أغسطس 2019 06:55 م

بريزنتيشن سبورت تحصل على رعاية منتخبات كرة اليد

الخميس، 22 أغسطس 2019 05:25 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا

الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا

اعرف تعديلات مواعيد قطارات "خط القاهرةـ منوفـ طنطا" لمواجهة الزحام × 7 معلومات

اعرف تعديلات مواعيد قطارات "خط القاهرةـ منوفـ طنطا" لمواجهة الزحام × 7 معلومات

شاهد.. مهرجان "كأس العالم للألعاب النارية" فى روسيا

شاهد.. مهرجان "كأس العالم للألعاب النارية" فى روسيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة