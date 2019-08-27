الإسماعيلية تجهز 9 ملاعب جديدة لكرة اليد

الإسماعيلية – السيد فلاح

تضم محافظة الإسماعيلية، 8 ملاعب لكرة اليد، وهم الصالة المغطاة فى مركز شباب الشيخ زايد بقلب مدينة الإسماعيلية، والصالة المغطاة الخاصة بالجيش الثانى بطريق عز الدين، والصالة المغطاة لمديرية الشباب والرياضة بالشيخ زايد ويقع بجوارها أيضًا ملعب مكشوف كرة يد للناشئين، وملعبين صالة مغطاة بنادى هيئة قناة السويس، وملعبين مكشوفين بالنادى الاجتماعى للنادى الإسماعيلى بأرض النخيل.

وقال، سامى عبد الحليم، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن وزارة الشباب بدأت منذ فترة فى إنشاء 9 ملاعب جديدة لكرة اليد، فى 9 أماكن فى المحافظة بحيث توافر ملعب فى كل مدينة على الأقل، ووصل العمل فى الملاعب إلى نسبة 90% حتى الآن.

وأكد والصالة المغطاة لمديرية الشباب والرياضة بالشيخ زايد، أن الملاعب الـ 9 التى يتم إنشائها حاليًا تتم فى مركز شباب الشيخ زايد، ومركز شباب السلام ومركز شباب أبو صوير، ومركز شباب القصاصين ومركز شباب أبو سلطان فى فايد ومركز شباب القنطرة غرب.