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الإثنين.. اجتماع بنقابة المهندسين لمناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:21 م
الإثنين.. اجتماع بنقابة المهندسين لمناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء المهندس هانى ضاحى النقيب العام للمهندسين
كتبت آية دعبس

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أعلنت نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، برئاسة اللواء هشام أبو سنة، نقيب مهندسى العاصمة، عن عقد اجتماع يوم الأثنين المقبل، بمقر النقابة الفرعية، لمناقشة قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية.
 
وأوضحت النقابة، أنه من المقرر أن يتم عقد الاجتماع، برئاسة المهندس هانى ضاحى النقيب العام للمهندسين، وحضور كلا من: المهندسة نفيسة هاشم ، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفنى.
 
كانت نقابة المهندسين، قد أعلنت عن فتح باب الترشح للمهندسين فى المشاركة باللجان الفنية الخاصة بقانون التصالح، للمهندسين الاستشاريين تخصص هندسة إنشائية "تصميم منشأت خرسانية أو معدنية"، ومهندسون مدنى ومهندسون عمارة، على ألا تقل خبرتهم عن 5 سنوات.
 
ولعضوية لجان التظلمات، يشترط أن يكون المهندسون استشاريون تخصص هندسة مدنية خبرة لا تقل عن خمسة عشر عام، ومهندسين مدنى وعمارة خبرة لا تقل عن 10 سنوات.
 
 

نقابة المهندسين

قانون التصالح فى البناء

نقيب المهندسين

هانى ضاحى

هشام ابو سنة

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