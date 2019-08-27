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الأوقاف: 105 ملايين جنيه إجمالى متحصلات صكوك الأضاحى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:49 م
الأوقاف: 105 ملايين جنيه إجمالى متحصلات صكوك الأضاحى توزيع لحوم الاضاحى على المستحقين
كتب – إسماعيل رفعت

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 أكدت وزارة الأوقاف، أن إجمالى المتحصلات من صكوك الأضاحى بلغ 105 ملايين جنيه، موجهة الشكر والتقدير لكل من أسهم أو أعان فى إنجاح هذا المشروع، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها فى العمل على توصيل لحوم الأضاحي إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية.
 
وأعلنت وزارة الأوقاف، أنها ستواصل توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف على المستحقين، حيث سيتم توزيع عشرة أطنان من لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية اليوم الثلاثاء 27 / 8 / 2019م بمحافظات : قنا والفيوم ، والبحر الأحمر، بواقع أربعة أطنان لكل من محافظتي : قنا والفيوم  و (2) طن لمحافظة البحر الأحمر،
ليصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 115 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات ( القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف – الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج – البحيرة– الدقهلية – كفر الشيخ – السويس- الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء- قنا – البحر الأحمر).
 
 

صكوك الأضاحى

لحوم صكوك أضاحي

وزاره الاوقاف

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