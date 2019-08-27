الأوقاف توجه قوافل دعوية إلى مطروح والمنيا والبحيرة

كتب – إسماعيل رفعت

تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : (مطروح ، والمنيا ، والبحيرة )، الجمعة القادمة، تحت عنوان: "مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر".

القافلة الأولى : إلى محافظة مطروح ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / حاتم أحمد محمد إسماعيل.

الشيخ/ محمد إسماعيل عطوة أبو سعدة

الشيخ / نصر محمد نصر مندور

الشيخ / محمود شعبان محمد

الشيخ / عبد العظيم عبد المرضي عامر

الشيخ / سامي عبد الله عبد الجواد

الشيخ / طه رمزي أحمد الرفاعي

الشيخ /محمد فوزي علم الدين

القافلة الثانية : إلى محافظة المنيا (إدارة أبو قرقاص ) ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / رضا محمد عبد الجليل

الشيخ / محمود حسن صالح

الشيخ / هاشم محمد يوسف

الشيخ / عبد الفتاح محمد حسين

الشيخ / خلف أحمد حسين

الشيخ / سعودي عبد الله محمد

الشيخ / عامر حسن عبد المنعم

الشيخ / محمد علي محمد علي

الشيخ / علاء علام علي

الشيخ / ممدوح عثمان أحمد

القافلة الثالثة : إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون) ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ/ محمد صبحي حامد نافع

الشيخ / إبراهيم محمد علي

الشيخ / طلعت سعد زكي

الشيخ / يسري إسماعيل محمد

الشيخ / خميس محمد سعد.