سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

الأموال العامة بالإسكندرية تضبط لص البطاقات الائتمانية لعملاء البنوك

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:48 م
الأموال العامة بالإسكندرية تضبط لص البطاقات الائتمانية لعملاء البنوك ضبط متهمين - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لاستيلائه على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستخدامها فى إتمام عمليات شراء من مواقع التسوق عبر الإنترنت.

فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام أحد الأشخاص بانتهاج أساليب القرصنة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، واستخدامها فى الاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية لعملاء البنوك المختلفة والاستيلاء على أموالهم.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن صحة المعلومات وقيام (حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية – مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزة ثانٍ الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق بالاشتراك مع آخرين فى استخدام برامج القرصنة الإلكترونية، واختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت"من خلال إنشاء صفحات مقلدة للبنوك الافتراضية على شبكة الإنترنت، وإرسال رسائل خادعة لبعض العملاء على حساباتهم الالكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء عن طريق تلك الرسائل الخادعة عــلـى بيانات بطاقات الدفع الالكترونى لبعض العملاء والضحايا، وهو ما يعرف بأسلوب التصيد، واستخدامها عقب ذلك فى شراء منتجات وبضائع من المواقع الإلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى بالخارج وشحنها للبلاد واستلامها من خلال إحدى شركات الشحن، وخصم قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على الشحنات من ذات حسابات البطاقات المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبط المتهم المذكور بمسكنه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى المُشار إليه، وبإرشاده تم ضبط (2جهاز "لاب توب" - 2 شاشة كمبيوتر - سماعة - هاتف محمول – وحدة تخزين بيانات كمبيوتر - 6 قرص تخزين صلب " هارديسك " - مجموعة إكسسوارات "للسجائر الإلكترونية" - مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه مصرى) من متحصلات نشاطه الإجرامى.

 بفحص جهاز الكمبيوتر المضبوط بحوزة المتهم تبين أنها تحتوى على (العديد من الرسائل الخاصة بطلب وشحن بعض المنتجات على شبكة إحدى شركات الشحن - نماذج صفحات مقلدة يتم من خلالها الاحتيال على العملاء)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

الاموال العامه

امن الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان

منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا

الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة