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الآفات الزراعية: لجان استكشافية وبرامج توعوية ومصائد بحثا عن دودة الحشد

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:00 ص
الآفات الزراعية: لجان استكشافية وبرامج توعوية ومصائد بحثا عن دودة الحشد مكافحة دودة الحشد - أرشيفية
كتب عز النوبى

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واصلت اللجان الاستكشافية المشكلة من قبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ومعهد وقاية النباتات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ومديريات الزراعة، رصد وتتبع حشرة الخريف الجياشة، وتنفيذ الخطوات الأساسية فى إدارة الدودة والتحكم والسيطرة عليه، كإجراءات احترازى للحد من تأثيرها على الإنتاج الزراعى، وعمل  برامج توعية للمزارعين للتعامل مع هذه الحشرة، ونشر المصايد  بالزراعات، واتخاذ  جميع  الإجراءات الاحترازية لحماية الإنتاج الزراعى من مخاطرها.

يأتى ذلك بعد إعلان وزارة الزراعة، ممثلة فى لجنة مبيدات الآفات الزراعية، واللجنة المشكلة حول متابعة افة دودة الحشد، خلو جميع محافظات الجمهورية من افة دودة الحشد بخلاف البور المحدودة، التى ظهرت فى محافظات الأقصر وأسوان وجنوب قنا، والتى تم السيطرة عليها.

قال الدكتور محمد عبد المجيد ، رئيس لجنة  المبيدات ورئيس اللجنة المشكلة لمتابعة  دودة الحشد، فى تصريحات لـ" اليوم السابع "، إن هناك متابعة مستمرة لرصد وتتبع الحشرة، وتنفيذ  الخطوات الأساسية فى إدارة الدودة والتحكم والسيطرة على نشاطها للحد من تأثيرها على الإنتاج الزراعى، مشيرا الى أن هناك حملات ولجان استكشافية من باحثى معهد وقاية النباتات، والإدارة المركزية  لمكافحة الآفات، لفحص الحقول بكل محافظة، للتأكد من وجود افة دودة الحشد الخريفية من عدمه.

ووفقا لتقارير توصف دودة الخريف الجياشة بالقدرة الهائلة على التهام جميع المحاصيل الخضراء بسرعة فائقة، وموطنها الأصلى أمريكا الوسطى والجنوبية، وتم اكتشافها للمرة الأولى فى غرب أفريقيا فى يناير 2016، وتزحف فى شكل جيوش أو أسراب ضخمة زاحفة على الأرض من محصول إلى آخر، وتطير لأكثر من 100 كيلو فى اليوم، ويعد القطن من عوائلها المفضلة.

 

 

دودة الحشد

الآفات الزراعية

المحاصيل الزراعية

لجنة المبيدات

مكافحة الافات

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