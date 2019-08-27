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استقرار أسعار الدواجن والكيلو من المزرعة 20 جنيها .. والبيض 35.5 جنيه

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:33 م
استقرار أسعار الدواجن والكيلو من المزرعة 20 جنيها .. والبيض 35.5 جنيه صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 27 -8-2019 استقرارا، وذلك وفق الأسعار المقررة من داخل شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار البيض مستقرة عند 35.5 جنيه للكرتونة من المزرعة منذ ما يقرب من شهر، موضحا أنها تباع للمستهلك في الأسواق بأسعار تتراوح بين 40-42 جنيها.

وأضاف السيد في تصريح لليوم السابع أن أسعار الدواجن مستقرة عند 20 جنيها بينما تباع في الأسواق للمستهلك بين 24-25 جنيها، وأن أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 27-28 جنيها للكيلو وذلك من المزرعة في حين تباع للمستهلك بين 31-32 جنيها للكيلو.

 

 


اسعار الدواجن

اسعار البيض

اخبار اقتصاد

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