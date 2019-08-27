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استعجال تقرير الصفة التشريحية لجثة خبير بوزارة العدل عثر عليه مقتولا فى الظاهر

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 10:42 ص
استعجال تقرير الصفة التشريحية لجثة خبير بوزارة العدل عثر عليه مقتولا فى الظاهر جثة -أرشيفية
كتب سليم على

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استعجلت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، تقرير الصفة التشريحية لجثة خبير بوزارة العدل، عثر عليه مقتولا داخل شقته في منطقة الظاهر.
 
وكشفت تحقيقات النيابة، أن الجثة لرجل في أواخر العقد الخامس من العمر، ولم توجد بها أي إصابات أو جروح ظاهرية، كما تبين وجود حالة من الانتفاخ وظهور رائحة كريهة للجثة نتيجة حدوث الواقعة منذ أيام، وتبين وجود زرقان حول الرقبة، ويخمن أن تكون اسفكسيا الخنق هي سبب الوفاة، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتويات المنزل، وتم التحفظ على حبل موجود في رقبة القتيل، كما تبين أن القتيل كان مقيد اليدين.
 
وأشارت التحقيقات إلى أن تحريات المباحث كشفت غموض الواقعة، حيث تبين أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة بغرص السرقة، فتم القبض على المتهمين وإحالتهم إلى جهات التحقيق التى اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتم حبسهم على ذمة التحقيقات.
 
 
 
 

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