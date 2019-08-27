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ارتفاع جديد بأسعار الذهب فى مصر وعيار 21 يسجل 709 جنيهات للجرام

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 07:55 م
ارتفاع جديد بأسعار الذهب فى مصر وعيار 21 يسجل 709 جنيهات للجرام إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب
كتب – إسلام سعيد

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قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب فى مصر سجلت ارتفاعا جديدا فى التعاملات المسائية، كاشفا صعود سعر الذهب عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولا فى مصر إلى 709 جنيهات للجرام.

وأضاف واصف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 607.7 جنيه، وسجل عيار 24 سعر 810.25 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5672 جنيها، مشيرا إلى أن هذه الارتفاعات تؤثر على حركة المبيعات فى السوق المصرى.

وأكد نائب رئيس شعبة الذهب، أن التطورات التى يشهدها الاقتصاد العالمى سواء الاضطرابات الأمريكية الصينية، واحتجاجات هونج كونج الأخيرة، والأحاديث المتواترة بشأن الفائدة فى أمريكا، كلها تدفع فى اتجاه زيادة الطلب على المعدن النفيس عالميا، ومن ثم تأثر أسعاره محليا.


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