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ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والخدمات

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:40 م
ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والخدمات بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.41% رابحاً 6.25 نقطة ليغلق عند مستوى 1536.99 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 5.3 مليون سهم بقيمة 869 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 19.21%، مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.12%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 6.08%، مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.04%، عقارات السيف بنسبة 0.50%.
 
كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.88% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.08%، شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 1.92%.
 

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