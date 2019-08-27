ارتفاع أسعار المنازل الأمريكية فى يونيو

رويترز

ارتفعت أسعار المنازل الأمريكية بقوة فى يونيو، لكن وتيرة الصعود تباطأت، مما قد يعطى مع تراجع أسعار الرهن العقارى دفعة لسوق الإسكان التى تواجه صعوبات.

وقالت وكالة تمويل الإسكان الاتحادية اليوم الثلاثاء، إن مؤشرها لأسعار المنازل زاد 4.8%، بعد التعديل فى ضوء العوامل الموسمية فى يونيو عنه قبل سنة.

وجاء ذلك عقب زيادة 5.2% فى مايو، وارتفعت الأسعار 0.2% عن الشهر السابق، مضاهية الزيادة المسجلة فى مايو، وبلغت نسبة الزيادة 1% فى الربع الثانى من العام.

يستخدم مؤشر وكالة التمويل أسعار شراء المنازل الممولة برهون عقارية مبيعة إلى أو مضمونة عن طريق شركتى تمويل الرهن العقارى فانى ماى وفريدى ماك.