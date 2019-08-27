اخلاء سبيل 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة بكفالة مالية 5000 جنيه

المتهمون المخلي سبيلهم بالقضية كلا من: علاء عبدالعظيم، وناصر شحته، ومحمد الشحات، ياسر سليم، ومحمد سليمان، وبهاء الدين محمد، وأحمد لطفي، ومؤمن محمد.

وجهت النيابة ، للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.