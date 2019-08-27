اخلاء سبيل 5 متهمين بنشر أخبار كاذبة بكفالة مالية 10 آلاف جنيه

المتهمون المخلي سبيلهم علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في القضية كلا من: خالد زاهر، ومنصور وفا، وعلى سنارة، و حسام محسن، ومرعي النابت.

وجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.