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اخلاء سبيل 5 متهمين بنشر أخبار كاذبة بكفالة مالية 10 آلاف جنيه

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:31 م
اخلاء سبيل 5 متهمين بنشر أخبار كاذبة بكفالة مالية 10 آلاف جنيه محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل 5 متهمين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة  العامة فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

المتهمون المخلي سبيلهم علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في القضية كلا من: خالد زاهر، ومنصور وفا، وعلى سنارة، و حسام محسن، ومرعي النابت.

وجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 
 
 

 


إخلاء سبيل 5 متهمين

انضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

النيابة العامة

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