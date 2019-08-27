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احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:00 ص
احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان اصابع ومشروبات الطاقة تسبب تسوس الاسنان
كتبت أمل علام

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حذرت مجلة " Newsweek "، من المشروبات الكحولية، والمواد الهلامية وأصابع الطاقة، لأنها تدمر أسنان الرياضيين، حيث تشير دراسة إلى أن المشروبات الرياضية، وأصابع الطاقة، والمواد الهلامية، يمكن أن تدمر الأسنان.

ذكرت الدراسة، التي نشرت في المجلة البريطانية لطب الأسنان، أن الرياضيين المحترفين يعانون بشكل كبير من مشاكل الأسنان على الرغم من اعتناءهم بالنظافة الشخصية للفم، عرض الباحثون عدد من الرياضيين المحترفين، كان حوالى نصفهم يستعدون للمشاركة في أولمبياد ريو 2016، تنافسوا على التحمل والقوة، والألعاب الجماعية، ويشمل ذلك السباحة وركوب الدراجات، وكرة القدم، والتجديف، والهوكي ، وألعاب القوى.

اصابع الطاقة تسبب تسوس الاسنان للرياضيين
اصابع الطاقة تسبب تسوس الاسنان للرياضيين

 وقال الباحثون إن هذه المنتجات الحمضية، يمكن أن تؤدي إلى تآكل الأسنان، استخدم حوالي 58 % من المشاركين " أصابع " الطاقة، و 70 % منهم تناولوا المواد الهلامية، أبرز المؤلفون أن هذه المنتجات يتم تسويقها دون أي إرشادات حول صحة الفم.

 وقال الفريق إن خطر حدوث مشاكل في الأسنان يمكن أن يزداد بسبب التغيرات في تركيب لعابهم أثناء وبعد التمرينات الشديدة.

علقت الدكتورة جولي جالاغر، بأحد المراكز المعنية بصحة الفم قائلة " لقد وجدنا أن غالبية الرياضيين في استبياننا لديهم بالفعل عادات جيدة تتعلق بصحة الفم حيث ينظفون أسنانهم مرتين يوميًا، يقومون بزيارة طبيب الأسنان بانتظام، ولا يدخنون ويتناولون الغذاء الصحي"، موضحة أنه مع ذلك، فإنهم يستخدمون المشروبات الرياضية، والمواد الهلامية للطاقة، وأصابع الطاقة، بشكل متكرر أثناء التدريب والمنافسة، حيث يزيد السكر الموجود في هذه المنتجات من خطر تسوس الأسنان، كما تزيد حموضة هذه المواد من خطر تآكل أسنانهم، وقد يسهم ذلك في ارتفاع مستويات تدهور الأسنان، مضيفة" إن هذا ما رأيناه خلال فحوصات الأسنان.

وقالت إن مشاكل الأسنان شائعة أيضًا بين عامة السكان، في الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 80% من الناس لديهم تجويف واحد على الأقل، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وأكثر من واحد من كل 4 بالغين لديهم تسوس الأسنان غير المعالج.

للحفاظ على الفم في حالة جيدة، ينصح مركز السيطرة على الأمراض بشرب المياه المفلورة، حيث أن "فلورة المياه، هي إضافة الفلورايد إلى إمدادات المياه العامة، للحد من تسوس الأسنان، ويحتوي الماء المعالج بالفلورايد على مستوي من الفلورايد يمكنه من الحد من تسوس الأسنان"، وهذا يمكن أن يحصل طبيعيا أوبإضافة الفلورايد" واستخدام معجون الأسنان بالفلورايد، تنظيف الأسنان بالفرشاة جيدا واستخدام الخيط، وزيارة طبيب الأسنان بانتظام. يجب الإقلاع عن التدخين، وعدم استهلاك الكحول ،وزيارة طبيب الأسنان إذا كان لديك تغيرات مفاجئة في التذوق، ورائحة فمك، أو تغيرات فى الحالة العامة لجسمك.

 

 

 


مشروبات الطاقة

المشروبات الهلامية

تسوس الاسنان

اصابع الطاقة

اليوم السابع بلس

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