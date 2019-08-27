سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:31 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

احالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الدراجات النارية فى قصر النيل

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:00 ص
احالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الدراجات النارية فى قصر النيل حبس - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة قصر النيل، بإحالة  عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بتهمة  سرقة  دراجة بخارية من أحد الأشخاص بميدان التحرير. 

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم  شرطة قصر النيل اثناء تفقد الحالة الأمنية بميدان التحرير ، من ضبط " ا. ج. س" 25 سنة عاطل ، و"ع. ع .ع" 24 سنة عاطل ، اثناء استقلالهما الدراجة البخارية رقم أ ر س 3794 "ملك وقيادة الأول " وبحوزتهما حقيبة بداخلها هاتف محمول ومبلغ مالي 600 جنية ومتعلقات شخصية.

وبمناقشتهما عن مصدر الحقيبة المضبوطة بحوزتهما ، اعترفا بسرقتها من أحد الأشخاص أثناء سيره بكوبري الجلاء الدقي  جيزة بأسلوب" الخطف" باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما ، وتم التوصل للمجني عليه، وتبين انه "ر. ا .ب" 38 سنة ومقيم دائرة قسم شرطة الوايلي ، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم .

 

 

 


قصر النيل

سرقة الدراجات النارية

قسم قصر النيل

عقوبة السرقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هدية غامضة من La Casa De papel للمطربة اللبنانية اليسا .. اعرف الحكاية

هدية غامضة من La Casa De papel للمطربة اللبنانية اليسا .. اعرف الحكاية

"إزاى تدير ميزانية البيت بشكل علمى؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى تدير ميزانية البيت بشكل علمى؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"أبو" يتصدر تريند يوتيوب بكليبه الجديد "عيش يا قلبى" × أقل من 24 ساعة

"أبو" يتصدر تريند يوتيوب بكليبه الجديد "عيش يا قلبى" × أقل من 24 ساعة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اليوم السابع.. ترامب: مصر رائعة تحت قيادة السيسى

اليوم السابع.. ترامب: مصر رائعة تحت قيادة السيسى

بعد طول انتظار.. اللقطات الأولى لفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker

بعد طول انتظار.. اللقطات الأولى لفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker

موجز 6.. السيسى من فرنسا: أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار "تغير المناخ"

موجز 6.. السيسى من فرنسا: أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار "تغير المناخ"

علاج الأورام والجزر المنعزلة

علاج الأورام والجزر المنعزلة

إنفوجراف.. أبرز 20 رقما للطوارئ والشكاوى والخدمات فى مصر

إنفوجراف.. أبرز 20 رقما للطوارئ والشكاوى والخدمات فى مصر

"ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل

"ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل

بعد نجاح حفله فى الساحل الشمالى.. محمد رمضان: حفلتى القادمة فى ستاد القاهرة

بعد نجاح حفله فى الساحل الشمالى.. محمد رمضان: حفلتى القادمة فى ستاد القاهرة

اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس

اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة