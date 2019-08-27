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اجتماعات مكثفة لقطاع السياحة الدينية ووزارة السياحة لإطلاق بوابة العمرة المصرية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 04:00 ص
اجتماعات مكثفة لقطاع السياحة الدينية ووزارة السياحة لإطلاق بوابة العمرة المصرية باسل السيسي نائب رئيس غرفة الشركات السياحية
كتبت آمال رسلان

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تشهد أروقة وزارة السياحة اجتماعات مكثفة تضم قطاع الشركات السياحية واللجنة العليا للحج والعمرة ومجلس إدارة غرفة الشركات السياحية، لوضع اللمسات النهائية لتشغيل بوابة العمرة المصرية، والتى ستكون المنصة الوحيدة لتنفيذ برامج العمرة وسفر المعتمرين من خلالها، حيث من المرتقب إطلاقها بداية شهر سبتمبر المقبل.

 

وطالب باسل السيسى، نائب رئيس غرفة الشركات السياحية، المواطنين الراغبين فى أداء العمرة بضرورة استخدام البوابة واختيار برنامجهم من البرامج التى يتكون متاحة من خلالها، حتى لا يقعوا فريسة للسماسرة وعدم التعرض للنصب.

 

وأوضح أن الغرفة ربطت النظام الإلكترونى للعمرة مع وزارة الداخلية والمنافذ المصرية للسيطرة على التأشيرة غير النظامية، أما الأسعار الخاصة بالعمرة فى الموسم الجديد فلم تحدد بعد، والجميع فى انتظار إعلان المملكة عن أسعارها طبقا للموسم الجديد.

 

وأشاد باسل السيسى بقرار الحكومة المصرية بإنشاء بوابة العمرة الإلكترونية، والتى منحت الشركات السياحية حقها فى تنفيذ وتنظيم برامج السياحة الدينية دون غيرها من الجهات الأخرى، وهو ما عالج قصور قانون إنشاء الشركات الذى لم يكن يقر لها بتنظيم البرامج الدينية بنص صريح.

 

وأضاف باسل السيسى أن الشركات مطالبة بمواكبة التطور الهائل الذى تشهده السعودية والتى باتت تستطيع الوصول للمعتمر مباشرة فى دولته وتنظيم برنامج له دون حاجة للشركات، وهو ما أحدث نوعا من الفوضى فى موسم عمرة شعبان كما توقعت الغرفة، حتى صدر قرار بوابة العمرة الذى ألزم المواطن باللجوء لشركة سياحة لتنظيم الأمر وحفظ حقه وحق الدولة معًا.

 

وتابع أن غرفة الشركات أخذت فى الاعتبار خلال إعداد ضوابط العمرة الجديدة، معالجة سلبيات الأعوام الماضية للوصول إلى أفضل منظومة يتم تطبيقها لتنظيم برامج السياحة الدينية، مشيرا إلى أن لجأت لتنويع البرامج بهدف خلق فرص متعددة لدى الشركات، فى حين تم وضع بنود لمعاقبة الشركات المخالفة.


بوابة العمرة المصرية

موسم العمرة

تنظيم رحلات العمرة

وزارة السياحة

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