اتحاد الكرة: تأجيل مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك

كتب حاتم رضا

أكد أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام اتحاد الكرة والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد، أن موعد مباراة السوبر المحلي، والذى كان مقررًا له يوم 18 سبتمبر المقبل بين الأهلي والزمالك سيتم تعديله الى موعد لاحق.

قال إسماعيل في تصريحات تلفزيونية ، إن المباراة ستقام يوم 18 والأهلي والزمالك لديهما مباراة في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا أحد أيام 13 أو 14 أو 15، ومع وضع حسابات السفر وخلافه فإنه من الصعب إقامة المباراة في موعدها.

وواصل أنه من الوارد إعلان اسماء رؤساء اللجان بعد جلسة الغد، مشيرًا إلى أن الاتجاه الأقرب إيقاف الدوري خلال بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقرر لها نوفمبر المقبل.