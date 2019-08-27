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إيفانكا ترامب ونائب وزير الخارجية الأمريكى يقومان بجولة بالأرجنتين وكولومبيا

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:00 ص
إيفانكا ترامب ونائب وزير الخارجية الأمريكى يقومان بجولة بالأرجنتين وكولومبيا إيفانكا ترامب ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/

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يبدأ نائب وزير الخارجية الأمريكية جون سوليفان، مع إيفانكا ترامب ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكى جولة تشمل كلا من: كولومبيا والأرجنتين وباراجواى فى الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر المقبل، بهدف تعزيز الشراكات الأمريكية حول التمكين الاقتصادى للمرأة ودعماً لمبادرة البيت الأبيض للتنمية والازدهار العالمى للمرأة.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن نائب الوزير سوليفان والمستشارة إيفانكا ترامب سيقومان بإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدنى فى الدول الثلاث.

وأضافت أن سوليفان وإيفانكا، سيحضران كذلك فعاليات تشارك فيها كل من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار وفيلق السلام، وسيؤكدان على دعم الحكومة الأمريكية بأكملها للاندماج الاقتصادى والسياسى للمرأة وتمكينها.

وأوضحت أن نائب الوزير سيركز كذلك خلال الجولة على تعزيز التعاون مع تلك الدول فيما يخص مكافحة المخدرات وأمن المواطنين ، كما سيتم بحث قضايا الأزمة فى فنزويلا ، وتوسيع الفرص الاقتصادية.

 


إيفانكا ترامب

وزير الخارجية الأمريكى

الأرجنتين

كولومبيا

أمريكا

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