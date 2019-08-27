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إلغاء 130 رحلة فى مطار ميونخ بسبب البحث عن مسافر

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:05 م
إلغاء 130 رحلة فى مطار ميونخ بسبب البحث عن مسافر مطار ميونخ
إيمان حنا

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أعلن مطار مدينة ميونيخ الألمانية إلغاء  130 رحلة اليوم بعد أن أوقفت الشرطة إجراءات الدخول وأخلت المبنى بحثاً عن مسافر دخل مخرجاً للطوارئ بطريق الخطأ، وفقا للبيان الإماراتية .

وقال المطار، إنه تم العثور على الرجل المفقود وهو إسباني لاحقا في صالة رقم 1 بعد أن دخل في وقت سابق من باب الطوارئ في صالة رقم 2.

وتوقع المطار أن تحدث اضطرابات في الحركة الجوية على مدار اليوم، ودعا الركاب إلى التواصل مع شركات الطيران التي تتبعها رحلاتهم من أجل مزيد من المعلومات.

وقام الأمن بإخلاء جميع الركاب من المبنى رقم 2، كما جرى إغلاق أجزاء من المبنى رقم 1 بسبب التدابير الأمنية الجارية. وقد تم بالفعل ضبط الراكب بعد أكثر من ساعتين وجرى نقله إلى مركز احتجاز.

ووفقا للتحقيقات الأولية، كان المسافر قادما من دولة تعتبرها السلطات غير آمنة، وكان من المفترض اخضاعه للفحص ثانية قبل الدخول إلى منطقة أخرى من المطار.


ميونخ

مطار ميونخ

الغاء رحلات مطار ميونخ

اخبار ميونخ

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