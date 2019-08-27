إلغاء تشكيل مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

قرر المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية إلغاء تشكيل لجنة سيدات الأعمال بالغرفة والصادر في 2 من سبتمبر 2018 ، وأكد أن قرار إعادة تشكيل لجنة سيدات الأعمال سيتم خلال شهر من تاريخه.

تجدر الإشارة أن لجنة سيدات الأعمال مهمتها الاهتمام بنشاط المرأة وسيدات الأعمال، واتخاذ جميع الإجراءات والفعاليات، لرفع المستوى والكفاءة، وعقد الندوات، وإقامه المعارض، وغيره من الأنشطه داخل محافظة الإسماعيلية وخارجها.

يذكر أن تشكيل لجنة سيدات الأعمال في دورته السابقة كان يتكون من الدكتورة دينا ياقوت رئيسا ، وتهاني رشدي الزملوط وآمال محمود إبراهيم نائب أول وثاني وعضويه كل من : نادية عبد الفتاح وأمال محمد موسى ونجاح محمد عرابي وعبير فايز وسمر جابر وولاء السمان وساره صقر وحنان الضبع .