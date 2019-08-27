إقبال سياحى مميز من الأجانب على مقابر وادى الملوك والملكات بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت منطقة مقابر وادى الملوك والملكات بالبر الغربى فى محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، توافد وإقبال سياحى مميز من الأفواج الأجنبية من مختلف جنسيات العالم، وسط بشرى بموسم سياحى شتوى مميز هذا العام، حيث بدأت الأفواج فى التوافد على المعالم الفرعونية بالأقصر بصورة كبيرة.

وفى هذا الصدد يقول أسامة عبد الغنى مرشد سياحى بالأقصر، أن منطقة مقابر وادى الملوك والملكات شهدت صباح اليوم، إقبال سياحى كبير من الأفواج السياحية التى تعشق الحضارة الفرعونية من مختلف دول العالم، مؤكداً أن حجوزات الموسم السياحى الشتوى مع نهاية أغسطس وحتى شهر مارس المقبل تبشر بموسم سياحى شتوى يليق بمصر وأمنها وآمانها هذا العام.

ويضيف المرشد السياحى الأقصرى لـ"اليوم السابع"، أنه يرافق أفواج من دول أوروبا بصورة يومية ويساعدهم فى معرفة المزيد والمزيد عن مقابر ومعابد ملوك الفراعنة بشرح كافة تفاصيل حياتهم وعظمة الحضارة المصرية القديمة لهم، مؤكداً أن ما يجرى على أرض الأقصر من مشروعات سيخدم الموسم السياحى بصورة مميزة وأبرزها تطوير كورنيش النيل والمراسى السياحية لخدمة حركة المراكب والفنادق العائمة بصورة يومية خلال الموسم الشتوى.

وكان قد عقد نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، خلال الأسبوع الماضي، اجتماع موسع مع عدد كبير من قيادات ومسئولى الإدارات والقطاعات السياحية والأجهزة الأمنية فى المحافظة، وذلك لمتابعة خطة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الموسم السياحى الجديد، وتناول الاجتماع، سبل إنجاح الموسم السياحى الجديد، واستعدادات كافة الجهات والقطاعات المختصة لاستقبال الموسم و الأحداث المختلفة على الاجندة السياحية هذا العام وتلافى أى مشاكل أو معوقات بما يؤدى إلى نجاح الموسم وضمان حسن استقبال السائحين على المستوى الذى يتناسب مع مكانة الأقصر.

وجاءت توجيهات نائب محافظ الأقصر لكافة المسئولين الالتزام بإنهاء كافة أعمال تطوير البنية التحتية و دهان وجهات المبانى بالمسار السياحى بالبر الغربى بالتعاون مع الفنادق والشركات السياحية وفقا للجداول الزمنية المحددة لضمان جاهزية كافة مدن المحافظة لاستقبال الموسم السياحى المقبل خاصة أن الأجندة السياحية هذا العام تتضمن العديد من الأحداث والفعاليات العالمية .