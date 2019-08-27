إزالة 17 تعديا على أراضى الدولة بالإسكندرية.. وغلق 16 منشأة طبية مخالفة بأسيوط

المحافظات - جاكلين منير - ضحا صالح

أعلن مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية عن تنفيذ 17 قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة، وذلك ضمن الموجة الثالثة عشر من التعدى على أملاك الدولة والآثار، وفى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الحفاظ على ممتلكات الدولة واستعادة حق الشعب وتطبيق القانون على المخالفين، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن الحملة توجهت إلى منطقة السراحنة ومنطقة ماريا (ب) ومنطقة ماريا (أ) وتم تنفيذ عدد 7 قرارات تعد على أراض أملاك الدولة.

وشن مركز ومدينة برج العرب برئاسة المهندسة جيهان مسعود، حملة مكبرة لازالة التعديات على أراضى املاك الدولة، حيث تم التنسيق مع منطقة أثار الإسكندرية وزارة الأثار، وذلك بمرافقة حملة أمنية مكبرة برئاسة المقدم محمود الغنيمى وتحت اشراف العقيد حازم عطيه والقول الأمنى المكبر برئاسة المقدم محمد سعيد ومن شرطة السياحة الرائد مروان عمارة، مباحث الأثار والرائد عادل موسى، شرطة الأثار ورئيس المباحث محمد بك نصر والمعاونين قسم شرطة برج العرب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأكد مركز برج العرب على المتابعة المستمرة على التعديات على أراضى أملاك الدولة، لاستكمال استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة.

وفى أسيوط، وجه اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المستشفيات والعيادات الطبية الخاصة لإحكام الرقابة عليها والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة وصلاحية الأدوية والمستلزمات الطبية المتداولة بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أى منشأة طبية غير مرخصة مؤكدًا أنه لا تهاون مع المخالفين وخاصة فيما يتعلق بصحة المواطن، لافتًا إلى أن الحملات التفتيشية تهدف إلى تطبيق أعلى المعايير الصحية فى كافة المنشآت الطبية وتقديم الخدمات بصورة جيدة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالنهوض بالقطاع الصحى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط أنه بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط تم توجيه فريق متخصص من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالتنسيق مع عدد من الإدارات الصحية بمراكز المحافظة لتكثيف الحملات الرقابية على جميع المنشآت الطبية والعيادات والمستشفيات الخاصة للتأكد من ترخيص تلك المنشآت وحصولها على التصاريح اللازمة حفاظًا على حياة وسلامة المواطنين وضمانًا لجودة الخدمات المقدمة لهم.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 16 منشأة طبية لعدم حصولها على التراخيص اللازمة لحين اتمام الاجراءات القانونية للترخيص وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ومراعاة لشروط السلامة المهنية.

وفى المنيا ، حررت الوحدة المحلية لمركز مطاى عدد من المخالفات التموينية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين والطب البيطرى والصحة بالإضافة لإدارة التفتيش والمتابعة بالمركز وبالاشتراك مع مباحث تموين المنيا، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق و تكثيف الحملات لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش ومنع جشع التجار وردع المخالفين وإحكام القانون.

وقال الدكتور محمد حلمى رئيس المركز إن المخالفات ضمت تحرير 37 مخالفة تموينية لمصنع للألبان مخالف لقواعد السلامة الصحية ومحلات جزارة ومحلات لمستحضرات التجميل والعطارة مؤكدا على مواصلة هذه الحملات التفتيشية على المحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية للوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة و سلامة المواطنين.

ومن جانبه، أوضح طه الفلاح رئيس جهاز حماية المستهلك بالمنيا أن المخالفات جاءت ما بين (عدم إعلان ـــ إدارة منشأة بدون ترخيص ـــــ عدم وجود شهادة صحية ـــ بيع سلع بدون بيانات).



حملات تموينية موسعة على المحلات التجارية بمركز مطاى بالمنيا



حملات تموينية موسعة على المحلات التجارية بمركز مطاى بالمنيا



حملات تموينية موسعة على المحلات التجارية بمركز مطاى بالمنيا



صور أرشيفية لغلق منشأت طبية