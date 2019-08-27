إحباط محاولة تهريب 7.5 كيلو مشغولات فضية بمطار القاهرة

كتبت رحاب نبيل

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب كمية كبيرة من المشغولات الفضية، بحوزة راكب مصرى، لدى إنهاء إجراءات وصوله قادمًا من الصين.

صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من الصين، اشتبه عبد اللطيف الحسينى، مأمور اللجنة الجمركية، فى راكب مصرى، وبتفتيش حقائب الراكب ،عثر على 7 كيلو ونصف من المشغولات الفضية أسفل وبين طيات الملابس.

أمر الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب بعد العرض على جمال عبد الفتاح محمد مدير عام جمارك مطار القاهرة مبنى رقم 3 بالمطار.