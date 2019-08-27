سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

إحباط محاولة تهريب 7.5 كيلو مشغولات فضية بمطار القاهرة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:24 م
إحباط محاولة تهريب 7.5 كيلو مشغولات فضية بمطار القاهرة مشغولات فضية مهربة
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب كمية كبيرة من المشغولات الفضية، بحوزة راكب مصرى، لدى إنهاء إجراءات وصوله قادمًا من الصين.

 

صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من الصين، اشتبه عبد اللطيف الحسينى، مأمور اللجنة الجمركية، فى راكب مصرى، وبتفتيش حقائب الراكب ،عثر على 7 كيلو ونصف من المشغولات الفضية أسفل وبين طيات الملابس.

 

أمر الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب بعد العرض على جمال عبد الفتاح محمد مدير عام جمارك مطار القاهرة مبنى رقم 3 بالمطار.

 


تهريب

مشغولات فضية

جمارك المطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جمارك مطار مرسى علم تضبط محاولة تهريب كمية من فلاتر السجائر الإلكترونية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:13 م

صور.. جمارك المطار تضبط 4 محاولات تهريب لمخدرات ونقد أجنبي ومنشطات

الجمعة، 23 أغسطس 2019 10:39 م

موجز6.. جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من سبائك الذهب

الخميس، 22 أغسطس 2019 06:00 م

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من سبائك الذهب

الخميس، 22 أغسطس 2019 02:30 م

صور.. جمارك المطار تضبط محاولة تهريب كمية من العقاقير المخدرة

الخميس، 22 أغسطس 2019 03:24 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان

منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

شاهد.. مهرجان "كأس العالم للألعاب النارية" فى روسيا

شاهد.. مهرجان "كأس العالم للألعاب النارية" فى روسيا

الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا

الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة