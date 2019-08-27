إحباط محاولة تهريب أقراص ترامادول وسجائر إلكترونية بمطار القاهرة

كتبت رحاب نبيل

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة والسجائر الإلكترونية، بحوزة راكب مصري لدى إنهاء إجراءات وصوله قادما من الصين .

صرحت مصادر جمركية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من الصين، اشتبه عبد اللطيف الحسيني مأمور اللجنة الجمركية، في راكب قادم من الصين، وتم تكليف أحمد عمر كحك رئيس القسم المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، وخالد محمد عبد الرحمن، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الكشف بالأشعة، وتلاحظ وجود عبوات متكررة.

وأضافت المصادر أنه بعرض الأمر علي الدكتور ماجد موسي، مدير الجمرك، كلف محمد عبد الباقي، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وعثر على كمية كبيرة من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها، وبتفتيش الراكب ذاتيا، عثر على كمية من شرائط الترامادول بإجمالي 166 قرص وأجهزة ايفون.

أمر الدكتور ماجد موسى، مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي مبني رقم 3 بالمطار .