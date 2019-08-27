إحباط تهريب كوكايين داخل طرد بريدى عبر مطار القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

أحبطت أجهزة الأمن محاولة جلب كمية من المواد المخدرة داخل طرد بريدى عبر ميناء القاهرة الجوى فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم جلب وتهريب المواد المخدرة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية من ضبط طرد قادم من إحدى الدول الأجنبية عن طريق إحدى شركات الشحن يحتوى على (كمية من مخدر الكوكايين وزنت 50 جرام- 40 طابع مخدر لعقار LSD) وارد لأحد الأشخاص داخل البلاد.

ومن خلال تكثيف التحريات أسفرت الجهود عن أن الطرد مرسل إلى أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" مقيم بمنطقة المعادى بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين وبمواجهته إعترف بجلب المواد المخدرة من خارج البلاد بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.