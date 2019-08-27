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إحالة متهم بخلية الوراق الإرهابية للمفتى.. و26 أكتوبر الحكم على المتهمين

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:47 م
إحالة متهم بخلية الوراق الإرهابية للمفتى.. و26 أكتوبر الحكم على المتهمين المستشار محمد سعيد الشربينى وهيئة المحكمة
كتب إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم عادل خلف من أصل 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، لفضيلة المفتى لأخذ الراى الشرعى فى إعدامه، وتحديد جلسة 26 أكتوبر للنطق بالحكم على المتهمين.

 

وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

 

فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

 

وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.


خلية الوراق

الارهاب

استشهاد امين شرطة

جنايات القاهره

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