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إحالة عاملين بجهاز القاهرة الجديدة للمحاكمة بسبب سقوط لوحة إعلانات على سيارة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:24 م
إحالة عاملين بجهاز القاهرة الجديدة للمحاكمة بسبب سقوط لوحة إعلانات على سيارة المستشار عصام منشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية
كتب عبد الله محمود

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أمرت النيابة الإدارية بإحالة 2 من العاملين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة للمحاكمة العاجلة، وهم كلٍ من رئيس إدارة الإزالات، وسائق، بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وذلك على خلفية الإهمال الجسيم في إزالة لوحة إعلانات دون إتباع تعليمات الأمن والسلامة، مما أدى لسقوطها على إحدى السيارات المتوقفة بالطريق وإحداث تلفيات جسيمة بها.
 
وباشرت النيابة الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم 195 لسنة 2019، بمعرفة المستشارة أسماء أبو بكر، وبإشراف المستشار أحمد عطوة مدير النيابة، بناءً على ما رصدته إدارة الإعلام برئاسة النيابة الإدارية، حيال ما تم  نشره بأحد مواقع التواصل الاجتماعي Facebook فى مارس الماضى، في شكل مقطع فيديو تضمن قيام أحد الرافعات الثقيلة بمحاولة إزالة لوحة إعلانات كبيرة بمنطقة التجمع الخامس شارع التسعين، دون إتباع تعليمات الأمان والسلامة، ما أدى لسقوط تلك اللوحة على أحد السيارات المتوقفة بالطريق العام، وإحداث تلفيات جسيمة بها.
  
وعلى الفور قامت النيابة بالانتقال ومعاينة موقع الحادث، حيث تبين أن اللوحة الإعلانية ملقاه على الجزيرة الوسطى الفاصلة بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمات، بعد رفع السيارة المضارة من الحادث، وأن اللوحة كانت مثبته بصواميل وأن تلك الصواميل محلوله ولا يوجد لها أثر بالطريق.
 
وكشفت التحقيقات عن عدم اتباع تعليمات الأمان والسلامة حيال إزالة اللوحة الإعلانية، مما أدي لسقوطها علي إحدى السيارات المتوقفة بالطريق.
 
كما تبين من خلال تحقيقات النيابة قيام المتهم الأول بإصدار تعليمات لعمال لجنة الإزالات بحل مسامير اللوحة الإعلانية بالشارع المتفرع من شارع التسعين الجنوبي، دون اتخاذ إجراءات إخلاء الموقع، وقيام المتهم الثاني بقيادة السيارة (الرافعة الثقيلة) التابعة لجهاز مدينة القاهرة الجديدة برعونة بالغة، أثناء أزاله  تلك اللوحة، ما أدى إلي سقوطها على إحدى السيارات المتوقفة بالطريق العام وإحداث تلفيات بها، وهو الأمر الذي كان من شأنه تعريض حياة المارة للخطر الداهم.
 
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم، وانتهت إلى قرارها بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.

النيابة الإدارية

القاهرة الجديدة

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مدينة القاهرة الجديدة

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