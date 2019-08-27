سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 07:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا والولايات المتحدة تناقشان تعزيز العلاقات بينهما بالقطاع الأمنى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 07:18 م
أوكرانيا والولايات المتحدة تناقشان تعزيز العلاقات بينهما بالقطاع الأمنى مساعد الرئيس الأمريكى لشؤون الأمن القومي جون بولتون
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد سكرتير مجلس الأمن القومى والدفاع الأوكرانى أوليكساندر دانيلوك، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مساعد الرئيس الأمريكى لشؤون الأمن القومي جون بولتون الذى يزور أوكرانيا حاليا.
وأوضح مجلس الأمن القومي الأوكراني - في بيان له أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم"- أن الجانبين ناقشا تعزيز العلاقات بين أوكرانيا والولايات المتحدة في القطاع الأمني.
وأعرب دانيلوك عن امتنانه إلى بولتون والشركاء الأمريكيين لدعمهم لأنشطة فريق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، وقال "تعاوننا المشترك يفتح المجال لآفاق كثيرة للبلدين".
وكان بولتون قد وصل إلى كييف صباح اليوم في زيارة رسمية لأوكرانيا.
وأشارت السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا إلى أن زيارة بولتون تستهدف تأكيد دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ومسارها الأوروبي الأطلسي.


أمريكا

جون بولتون

أوكرانيا

مجلس الأمن القومى والدفاع الأوكرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة