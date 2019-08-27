أوكرانيا والولايات المتحدة تناقشان تعزيز العلاقات بينهما بالقطاع الأمنى

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عقد سكرتير مجلس الأمن القومى والدفاع الأوكرانى أوليكساندر دانيلوك، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مساعد الرئيس الأمريكى لشؤون الأمن القومي جون بولتون الذى يزور أوكرانيا حاليا.

وأوضح مجلس الأمن القومي الأوكراني - في بيان له أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم"- أن الجانبين ناقشا تعزيز العلاقات بين أوكرانيا والولايات المتحدة في القطاع الأمني.

وأعرب دانيلوك عن امتنانه إلى بولتون والشركاء الأمريكيين لدعمهم لأنشطة فريق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، وقال "تعاوننا المشترك يفتح المجال لآفاق كثيرة للبلدين".

وكان بولتون قد وصل إلى كييف صباح اليوم في زيارة رسمية لأوكرانيا.

وأشارت السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا إلى أن زيارة بولتون تستهدف تأكيد دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ومسارها الأوروبي الأطلسي.