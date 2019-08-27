سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أوراسكوم كونستراكشون: AFRICA ALPHA FUND يرفع مساهمته بالشركة إلى 5%

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 04:43 م
أوراسكوم كونستراكشون: AFRICA ALPHA FUND يرفع مساهمته بالشركة إلى 5% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، عن شراء العميل SUSTAINABLE CAPITAL AFRICA ALPHA FUND / ALPHA New، عدد 22 ألف سهم سهم من أسهم الشركة لتصل نسبة المساهمة بعد التنفيذ إلى 5.002% من 4.984%، وتم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
 
وبحسب نموذج الإفصاح، بلغ متوسط سعر سهم شركة أوراسكوم كونستراكشون 95.75 جنيه بإجمالى قيمة 2.1 مليون جنيه.
 
يذكر أن AFRICA ALPHA FUND، عبارة عن محفظة أسهم تتراوح ما بين 15 إلى 25 شركة توفر الفرصة لشغل وظائف جوهرية فى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
 
ويعتمد اختيار الأسهم على عملية استثمار منضبطة قائمة على التقييم باستخدام منهجية "القيمة العادلة"، إن عملية الاستثمار مدفوعة بأبحاث تفصيلية أساسية من القاعدة إلى القمة تُجرى فى الموقع فى البلدان الأفريقية، تتم عمليات التقييم واتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار من خلال أبحاث الملكية الداخلية مع التركيز بشدة على الحماية من مخاطر الجانب السلبى.
 

أوراسكوم كونستراكشون

اخبار البورصة

بورصة

اخبار الاقتصاد

AFRICA ALPHA FUND

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فاروس يبقى على توصياته بزيادة الوزن النسبى على أوراسكوم للتنمية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 07:26 م

شعاع: سهما أوراسكوم كونستراكشون والسويدى أكثر المستفيدين من بناء محطات معالجة المياه

الخميس، 08 أغسطس 2019 09:44 م

فاروس يتوقع إدراج 5 شركات بالمؤشر الرئيسى للبورصة أبرزها أوراسكوم كونستراكشن

الإثنين، 15 يوليه 2019 02:40 م

أوراسكوم للاستثمار تتراجع عن صفقة الاستحواذ على النيل للسكر

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 09:59 ص

أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقودا جديدة بـ935 مليون دولار بالربع الثانى من 2019

الإثنين، 08 يوليه 2019 09:34 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة