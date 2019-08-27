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أهالى قرية جمجرة يطالبون بعمل مطب على طريق "بنها- المنصورة" بعد مصرع طالبة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:34 م
أهالى قرية جمجرة يطالبون بعمل مطب على طريق "بنها- المنصورة" بعد مصرع طالبة طريق بنها المنصورة
القليوبية - إبراهيم سالم

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طالب أهالى قرية جمجرة الجديدة التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، بعمل مطب على طريق بنها المنصورة، بعد رفع المطبات من أمام القرية، وفتح الطريق الرئيسى أمام السرعات الكبيرة للسيارات مما تسبب فى مصرع طالبة بالصف الثانى الثانوى أثناء عبورها الطريق.

وطالب الأهالى الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بسرعة التدخل لوضع حل لتلك الأزمة، مؤكدين أن الطريق أصبح مصيدة للأرواح، وخاصة أن كوبرى القرية يعبر المنفذ الوحيد لما يزيد عن 50 الف نسمة، وإلا ستزهق كل يوم على طريق الموت حالات جديدة وخاصة عند بدء الموسم الدراسى المقبل.

وأوضح الأهالي، أن تلك الحوادث تتكرر كل يوم نتيجة لعدم وجود المطبات أمام القرية مناشدين المحافظ سرعة إنقاذ أرواح الناس.

كان اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز بنها، بمصرع الطالبة "ندى م ه" بالصف الثانى الثانوى، أثناء عبورها الطريق السريع بنها المنصورة بنطاق قرية جمجرة الجديدة، نتيجة قدوم سيارة مسرعة مما أدى إلى وفاتها فى الحال.


القليوبية

محافظ القليوبية

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