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أكاديمية الأزهر العالمية تحتفل بتخريج الأئمة والوعاظ الوافدين

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:14 م
أكاديمية الأزهر العالمية تحتفل بتخريج الأئمة والوعاظ الوافدين أكاديمية الأزهر العالمية تحتفل بتخريج الأئمة والوعاظ الوافدين
كتب لؤى على

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نظمت أكاديمة الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج للأئمة والوعاظ الوافدين المتدربين في الدورة رقم(123)، والتي استمرت لمدة شهرين لتدريب عدد من الأئمة الوافدين من دول ( الكاميرون – نيجيريا – سيرلانكا– أندونيسيا – الفلبين– الصين- باكستان- السويد) على أحدث أساليب الدعوة الإسلامية، من خلال برنامج "إعداد الداعية المعاصر"، بمدينة البعوث.
 
قال الدكتور محمد عيسى، مدير أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، خلال الاحتفالية: إن هذه الدورة تهدف إلى تعليم الأئمة والوعاظ أسس التعامل مع الآخرين، خاصة المخالفين في العقيدة، مبينًا أن الأئمة الوافدين هم سفراء للإسلام في بلادهم، وعليهم أن يكونوا خير ممثل للدين الإسلامي وأن يتعاملوا بمباديء الإسلام. 
 
وأضاف  عيسى أن الإسلام يؤمن بالتعددية والاختلاف، موضحًا أن انتشار الإسلام كان بالقدوة العملية، مطالبًا الأئمة الوافدين بتبليغ الرسالة التي تعلموها  في الأزهر الشريف، ونشر الحب والسلام بين أبناء أوطانهم حتى يعيشوا حياة طيبة ويدرك العالم دور الإسلام في استقرار الأمم. 
 
من جانبه قال الشيخ على الديب، من دولة السويد،  في كلمته نائبًا عن الأئمة،  إن هذه الدورة قدمت لنا أفضل وأحدث أساليب الدعوة الحديثة والتي تؤهل كل إمام ليكون نموذجًا طيبًا في بلده يواجه الفكر بالفكر والرأي بالرأي، ويواجه التطرف والتشدد بمناهج الأزهر الوسطية المستنيرة، موجهًا الشكر للقائمين على الدورة، وفى نهاية الحفل تم تكريم الأئمة وتسليمهم شهادات باجتيازهم الدورة.
 
 
 

الازهر الشريف

اكاديمية الازهر

مشيخة الازهر

السويد

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