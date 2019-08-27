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أسهم طوكيو تنتعش بعد تصريحات ترامب عن رسوم السيارات اليابانية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 10:11 ص
أسهم طوكيو تنتعش بعد تصريحات ترامب عن رسوم السيارات اليابانية المؤشر نيكى
رويترز

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انتعشت الأسهم اليابانية انتعاشا متواضعا اليوم الثلاثاء بعد هبوط حاد فى الجلسة السابقة، وسط حالة من الارتياح بين المستثمرين عقب تصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة لا تعتزم فرض رسوم جديدة على السيارات الواردة من اليابان قريبا.

وصعد المؤشر نيكى القياسى 1% إلى 20456.08 نقطة، وقاد المكاسب سابارو وشركات صناعة إطارات السيارات.

كان المؤشر نزل 2.2% أمس الاثنين إلى أدنى إغلاق منذ 11 يناير.

وفى مؤتمر صحفى فى ساعة متأخرة من مساء الاثنين سئل ترامب ما إذا كان مازال يدرس فرض رسوم على السيارات اليابانية، فأجاب أن إدارته لا تبحث ذلك لكنه أضاف أنه قد يفعل ذلك مستقبلا.

وساهم ذلك فى ارتفاع أسهم شركات صناعة السيارات والإطارات وقطع الغيار المدرجة فى طوكيو.

وقفز سهم سابارو، صاحبة أكبر انكشاف للإيرادات على الولايات المتحدة بين شركات صناعة السيارات اليابانية، 4.9%، وصعد مؤشر قطاع معدات النقل 1.2%.

وزاد سهم بريدجستون 3.1% ويوكوهاما للمطاط ثلاثة بالمئة وسوميتومو للمطاط 2.3%، وسجل قطاع منتجات المطاط أكبر المكاسب بين القطاعات الفرعية الثلاثة والثلاثين للمؤشر توبكس، مرتفعا 1.5%.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8% إلى 1489.69 نقطة مع ارتفاع 31 قطاعا.


الأسهم اليابانية

الحرب التجارية

المؤشر نيكى

رويترز

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