أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 27-8-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 27-8-2019، وجاءت أبرزها تراجع مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المؤسسات الأجنبية، وأغلق رأس المال السوقى عند مستوى 753.104 مليار جنيه.

تراجع البورصة تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المؤسسات الأجنبية، وأغلق رأس المال السوقى عند مستوى 753.104 مليار جنيه. تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المؤسسات الأجنبية، وأغلق رأس المال السوقى عند مستوى 753.104 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 279.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 21 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 45.65% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 46.55%، والعرب على 7.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 62.29% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.70%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 161.8 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 18.5 مليون جنيه، 5 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، 63.6 مليون جنيه، 67.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 14283 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 2138 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 17524 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 5327 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 544 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 100" عند مستوى 1427 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.76% ليغلق عند عند مستوى 464 نقطة.

وارتفعت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 62 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

القلعة

أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، سبب عدم الإعلان عن القوائم المالية للفترة المنتهية فى 30 يونيو لعام 2019، إلى عدم انتهائها من مراجعتها كاملة، وحددت الإفصاح عنها خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة القلعة للاستشارات المالية عن الربع الأول من 2019، انخفاض خسائرها بنسبة 6.5% على أساس سنوى، لتسجل 171.47 مليون جنيه، مقابل 183.48 مليون جنيه خسائر فى الربع المقارن، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

بورتو أعلنت مجموعة بورتو القابضة، عن بيع شركة Sol Global Holding Limited، عدد 54.8 مليون سهم بالشركة لتنخفض حصتها من 34.476% إلى 29.009% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، من خلال عميلتين، إذ باعت فى العملية الأولى 21.9 مليون سهم لتنخفص حصتها من 34.476% إلى 32.293%، وباع فى العملية الثانية 32.95 مليون سهم لتنخفض حصتها من 32.293% إلى 29.009%. أعلنت مجموعة بورتو القابضة، عن بيع شركة Sol Global Holding Limited، عدد 54.8 مليون سهم بالشركة لتنخفض حصتها من 34.476% إلى 29.009% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، من خلال عميلتين، إذ باعت فى العملية الأولى 21.9 مليون سهم لتنخفص حصتها من 34.476% إلى 32.293%، وباع فى العملية الثانية 32.95 مليون سهم لتنخفض حصتها من 32.293% إلى 29.009%.

وبحسب نموذج إفصاح مجموعة بورتو القابضة للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، بلغ إجمالى قيمة الصفقة 40.4 مليون جنيه بمتوسط سعر للسهم 0.7699 جنيه، وتم تنفيذ الصفقة من خلال المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، فيما بلغت حصة المجموعة المرتبطة 47.310%.



أوراسكوم كونستراكشون أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، عن شراء العميل SUSTAINABLE CAPITAL AFRICA ALPHA FUND / ALPHA New، عدد 22 ألف سهم سهم من أسهم الشركة لتصل نسبة المساهمة بعد التنفيذ إلى 5.002% من 4.984%، وتم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وبحسب نموذج الإفصاح، بلغ متوسط سعر سهم شركة أوراسكوم كونستراكشون 95.75 جنيه بإجمالى قيمة 2.1 مليون جنيه.

يذكر أن AFRICA ALPHA FUND، عبارة عن محفظة أسهم تتراوح ما بين 15 إلى 25 شركة توفر الفرصة لشغل وظائف جوهرية فى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ويعتمد اختيار الأسهم على عملية استثمار منضبطة قائمة على التقييم باستخدام منهجية "القيمة العادلة"، إن عملية الاستثمار مدفوعة بأبحاث تفصيلية أساسية من القاعدة إلى القمة تُجرى فى الموقع فى البلدان الأفريقية، تتم عمليات التقييم واتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار من خلال أبحاث الملكية الداخلية مع التركيز بشدة على الحماية من مخاطر الجانب السلبى. بلتون خفضت شركة أكت فاينانشال للاستشارات، حصتها بشركة بلتون المالية القابضة، من 9.56% إلى 4.89%، وذلك بعدما باعت 7.9 مليون سهم بسعر 5.40 جنيه للسهم الواحد، بقيمة إجمالية 42.4 مليون جنيه. خفضت شركة أكت فاينانشال للاستشارات، حصتها بشركة بلتون المالية القابضة، من 9.56% إلى 4.89%، وذلك بعدما باعت 7.9 مليون سهم بسعر 5.40 جنيه للسهم الواحد، بقيمة إجمالية 42.4 مليون جنيه.

وكانت الجمعية العامة العادية لشركة بلتون المالية القابضة، قد وافقت على إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات تبدأ من 26 يونيو الجارى، برئاسة ماجد شوقى رئيس مجلس إدارة تنفيذى، إبراهيم كرم عضو منتدب، وذلك بعد انتهاء عقد إدارة شركة أكت برئاسة سامح الترجمان لشركة بلتون.



مصر الجديدة للإسكان أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، على إسناد إدارة الشركة إلى شركة أخرى ذات خبرة فى مجالات التطوير أو الاستثمار العقارى.

وأوضحت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الاسناد استرشاداً بالشروط الأساسية للتعاقد الواردة بالإعلان المرتبط باستحواذها على 10% من أسهم الشركة ضمن عملية طرح حصة حتى 25% من الأسهم المملوكة للقابضة للتشييد والتعمير.



جلوبال تليكوم أعلنت شركة جلوبال تليكوم القابضة، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على شطبها من جداول البورصة، وفقا لأحكام المادتين 55 و55 مكرر من قواعد القيد والمادة 74 من الإجراءات التنفيذية لها، وشراء الشركة لأسهم جميع المساهمين والمتضررين من الشطب بما فى ذلك الدائنين المرتهنين الراغبين فى بيع أسهمهم للشركة سواء صوتوا لصالح أو ضد قرار الشطب فى الجمعية، على أن يتم إنشاء حساب أسهم الشطب ويتم تكويده فى البورصة لاستخدامه فى شراء أسهم المساهمين، ويمول من قبل شركة فيون.

كما وافقت الجمعية، بحسب بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، على السعر الذى ستقوم الشركة بشراء الأسهم من المساهمين والمتضررين من الشطب بسعر 5.08 جنيه للسهم الواحد، وذلك وفقا لسعر عرض الشراء الإجبارى المودع من قبل فيون هولدنجز بى.فى لشراء باقى أسهم الشركة، أعلى سعر تم به تداول أسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى قرار الشطب، ومتوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار المجلس السابق.

ووافقت أيضا الجمعية على الترخيص بمد فترة استحقاق القرض المعبرى الدوار البالغ 100 مليون دولار، والذى يستحق فى 31 أغسطس 2019 لمدة 3 أشهر إضافية، والموافقة على زيادة قدرها 100 مليون دولار لاتفاق القرض المعبرى لتلبية احتياجات الشركة المالية.

فيما أعلنت إدارة البورصة، عن ورد طلب من الممثل القانوني لشركة جلوبال تيلكوم القابضة لشطب قيد أسهم الشركة بعدد 4.7 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.58 جنيه للسهم الواحد من جداول البورصة شطبا اختياريا تنفيذا لقرار الجمعية العامة غير العادية، والمصدق على محضرها من الهيئة العامة للرقابة المالية وأنه جارى استكمال إجراءات الشطب الاختياري لعرض الطلب على لجنة القيد وتنفيذ عملية شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بما فيهم المعترضين على الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين وذلك تنفيذا لإجراءات الشطب الاختياري والتي سوف يعلن تفاصيلها لاحقا.