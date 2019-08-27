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«التنمية المحلية» تكشف تفاصيل مبادرة مشروعك والحصول على قرض بفائدة 5%

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:38 م
«التنمية المحلية» تكشف تفاصيل مبادرة مشروعك والحصول على قرض بفائدة 5% الدكتور خالد قاسم
كتب عامر مصطفى

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كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل برنامج «مشروعك» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «بدأ البرنامج منذ 3 أعوام، وحدثت طفرة للمشروع في العام المالي الماضي، حيث حقق 11.2 مليار جنيه، بما يعادل 127 ألف مشروع»، متابعا: «المبادرة ليست مرتبطة بسن محدد، ولدينا 286 مكتب المحافظات تتعامل مع 6 بنوك وطنية».
 
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن شروط المشاركة في المبادرة، وجود فكرة بدراسة جدوى عن المشروع، حتى يتثنى منح صاحب المشروع التدريب اللازم، ومساعدته على استصدرا رخصة مؤقتة لبدء العمل، حتى انتهاء الإجراءات.
 
وأشار قاسم إلى أن المبادرة تبدأ من مبلغ 10 آلاف جنيه، ودون وجود حد أقصى، بفائدة لا تتجاوز الـ 5%، لافتا إلى أن تلك المبادرة تساعد في ضبط الأسعار، وتستهدف خفص نسبة البطالة.

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