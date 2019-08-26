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5 معتقدات خاطئة عن الدوالى..منها تربيع الساقين والحمل

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:00 م
5 معتقدات خاطئة عن الدوالى..منها تربيع الساقين والحمل تربيع الساقين والدوالى - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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الدوالى من المشاكل الصحية الشائعة التى تؤثر على مظهر الساقين، حيث يصاب بها حوالى نصف الأشخاص البالغين وتزداد بين النساء بشكل أكبر من الرجال، كما يزداد انتشارها مع التقدم فى العمر، ويعتقد الكثير من الناس معتقدات خاطئة عن الدوالى، فى هذا التقرير جمعنا هذه المعتقدات ونقدم تصحيحاً لها، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

معتقدات خاطئة عن الدوالى
 

الدوالى
الدوالى

تربيع الساقين يسبب الدوالي
 

من المعتقدات الخاطئة أن تربيع الساقين أو ارتداء البنطلونات الضيقة يسبب تكون الدوالى، لكن هذا الأمر خاطئ فعلى الرغم من أن هذه الأشياء يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأوردة إذا كان لديك بالفعل لكنها ليست السبب.

فعلى الرغم من أن الضغط المتزايد يمكن أن يتسبب في تجمع الدم داخل الوريد مما يؤدي إلى انتفاخ الوريد، فإنه ليس الضغط الخارجي الذي يحدثه إلى جانب ذلك، لا ينتج عن الملابس الضيقة وتربيع الساق سوى ضغط ضئيل للغاية.

 الحمل يسبب الدوالي
 

ذكر المعهد الوطني للقلب والرئة والدم أن الحمل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الدوالي، لكنه لا يسببها، فالدوالي التي تصبح ملحوظة أثناء الحمل تتلاشى عادة بعد الولادة.

إذا كان أحد أفراد أسرتك مصاباً بالدوالى فأنت ستصاب بها أيضاً

من المعتقدات الخاطئة، فليس لمجرد أن الوالدين أو الأجداد كان لديهم الدوالي فلا يعني ذلك أنك أيضاً سوف تصاب أيضاً بالدوالى، على الرغم من أن الوراثة من عوامل الخطر للإصابة بالدوالى.

يمكن للتدليك علاج الدوالي
 

قد يساعد التدليك في تقليل التورم أو الانزعاج والألم، ولكنه لن يؤدي إلى اختفاء الدوالي، ومع ذلك ، فهناك طرق مثبتة لمعالجتها، خاصةً عندما تسبب الأعراض ، مثل:

-تورم الساقين والكاحلين والقدمين.

-تشنجات العضلات ، الخفقان ، وجع ، أو ألم في الساقين.

- ثقل الساقين.

وتشمل خيارات العلاج العلاج بالحقن والعلاج بالليزر، وكلاهما يمكن أن يجعل الأوردة تختفي.

 يجب على النساء الانتظار لعلاج الدوالي بعد إنجاب الأطفال

ليس من الضروري الانتظار حتى إنجاب الأطفال، لتبدأ فى علاج الدوالى، حيث قد تستفيد النساء من العلاج المبكر، حتى قبل الحمل.

 


اسباب دوالى الساقين

دوالى الساقين

الدوالى

علاج الدوالى

علاج دوالى الساقين

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