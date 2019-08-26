5 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات.. تحمى البشرة من الشيخوخة

كتبت أمل علام

الاعتناء بالبشرة لا يأتى من الخارج باستخدام الكريمات فقط، أو أقنعة الوجه، ولكن قد يأتى من الداخل من خلال الاعتناء باختيار الأطعمة التى تحافظ على نضارة البشرة وصحتها.

وذكر موقع Health &Human إن عبارة "الجمال يأتي من الداخل إلى الخارج" تعنى أن ما نأكله مهم فى الحفاظ على الصحة،بتناول الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات مثل C و D و E و K و B، وكذلك الكولين وحمض الفوليك،وخلق بشرة متوهجة حقيقية، حيث أن هذه الأطعمة الصحية تقلل أيضًا من خطر التعرض لأنواع السرطان، فضلاً عن الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال الموقع، إن الجلد هو أكبر عضو في الجسم من حيث المساحة، لذلك فمن المنطقي أنه يستجيب للطعام المغذى، وفيما يلي أطعمة مذهلة مضادة للشيخوخة احرص على تناولها من أجلك للحفاظ على بشرتك نضرة وخالية من التجاعيد.

أولا: الأفوكادو

الدهون هي مواد دهنية طبيعية، ونحن في حاجة إليها في أجسامنا لتسهيل جميع أنواع العمليات فى أجسامنا، يحتوي الأفوكادو على الكثير من النوع الصحي، مما يساعد على الحفاظ على مرونة البشرة وترطيبها، وجدت دراسة فحصت أكثر من 700 إمرأة أن تناول الكثير من الدهون الصحية، مثل تلك الموجودة في الأفوكادو، ينتج عنه بشرة أكثر صحة وتتمتع بالنضارة.

يحتوي الأفوكادو أيضًا على مركبات تحمي بشرتك من أشعة الشمس الضارة، عندما تنشر بعض العناصر الخضراء على الخبز المحمص أو تدمجها في السلطة، فإنك تحصل أيضًا على جرعة صحية من فيتامين (هـ) وفيتامين (ج)، هذه المواد الغذائية تعمل على تكوين الكولاجين، وحماية بشرتك من التلف التأكسدي.



الشيكولاتة الداكنة

ثانيا : الشيكولاتة الداكنة

تحسين بشرتك من خلال اتباع نظام غذائي ليس بالضرورة أن تشعر بالحرمان، وقد أكدت العديد من الدراسات أن مسحوق الكاكاو يحتوى على بعض مضادات الأكسدة المحددة التي تسهم في ترطيب البشرة، إذا كنت تأكل قليلاً من الشيكولاتة الداكنة يوميًا، فستجد أن بشرتك أكثر نعومة، ويمكن أن تقاوم حروق الشمس لفترة أطول "لكن لا تهمل واقى الشمس" ،وهناك فائدة أخرى من تناول الكاكاو، وهى أنه يحسن من تدفق الدم، وبالتالي يقدم أكثر من تلك العناصر الغذائية الحيوية للبشرة، لكن من الأفضل تناول الشيكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70% على الأقل من الكاكاو.



الطماطم

ثالثا: الطماطم

الطماطم لذيذة ومتعددة الاستخدامات بحيث يصعب عليك الشعور بالملل منها، سواء كانت طازجة أو مطبوخة أو محضرة في صلصة، يمكن أن تحتوى الطماطم فى الأطباق الأساسية التى تتناولها للحصول على فيتامين" C"، مما يساعد على منع تقشير الجلد.

كما تحتوي الطماطم على الكاروتينات الرئيسية، بما في ذلك البيتا كاروتين، اللوتين، والليكوبين، كل هذه المواد مضادات للأكسدة القوية تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس، الأمر الأكثر إثارة هو أنه لامتصاص الكاروتينات بشكل كامل في نظامك الغذائي، من الأفضل تناولها مع نوع من الدهون لتناول وجبة خفيفة على القليل من الأفوكادو، أو الجبن، أو زيت الزيتون، أو المكسرات في نفس الوقت.



عين الجمل

رابعا : الجوز

هناك الكثير في الأخبار حول كيفية احتواء المكسرات بشكل عام، والجوز على وجه الخصوص ، على النسبة المثلى للأحماض الدهنية الأساسية، وتستخدم أجسامنا هذه الأحماض الدهنية الأساسية باعتبارها اللبنات الأساسية لأغشية الخلايا السليمة ، ولأننا لا ننتجها من داخل الجسم، نحتاج إلى الحصول على أوميجا 3 و omega-6 من الطعام، وهناك مصدر آخر كبير، وهو الأسماك الدهنية مثل سمك السلمون والماكريل والرنجة.

كما يمكن استخدام الجوز فى الطعام الذى نتناوله، لأنه يحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة المحبة للبشرة مثل فيتامين (هـ)، وفيتامين (ج)، والسيلينيوم، ونظرًا لأن الجوز غني بالدهون أيضًا.

خامسا: البطاطا

تحتوى البطاطا على البيتا كاروتين، وهو نوع من مضادات الأكسدة من مجموعة الكاروتينات التي يمكن أن تحمي بشرتك بالفعل من أضرار أشعة الشمس، والبطاطا هي مصدر غني بشكل خاص، لذلك لا يمكنك الاستغناء عن استخدام واقى الشمس، إذا كنت ستتعرض للشمس لفترة طويلة من الوقت، لكن اتباع نظام غذائي غني بالبيتا كاروتين يزيد من الوقت الذي يمكن أن تقضيه في الشمس دون الاحتراق.

وذكر الموقع أن مفتاح تحقيق بشرة صحية من خلال اتباع نظام غذائي صحى، والتركيز على الأطعمة النباتية التي تحتوي على كمية صغيرة من اللحوم الخالية من الدهن، مثل الأسماك المضافة، تحتوي الفواكه والخضروات والمنتجات الطبيعية، على أعلى مستويات مضادات الأكسدة، والأحماض الدهنية الأساسية، والمواد المغذية الحيوية لحماية بشرتك، كما أن الماء ضرورى لصحة البشرة.