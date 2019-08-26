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5 أرقام مرتبطة بمحاكمة متهمى "أحداث الطالبية" بعد الحكم .. تعرف عليها

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:22 م
5 أرقام مرتبطة بمحاكمة متهمى "أحداث الطالبية" بعد الحكم .. تعرف عليها المستشار محمد سعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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سطرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، كلمة النهاية فى إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بأحداث العنف التى شهدتها منطقة الطالبية، بعد حكم السجن والبراءة للمتهمين، وتوجد أرقام مرتبطة بالدعوى منها ..
 
1 ـ الرقم "30"، ويشير لرقم دائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.
 
2 ـ الرقم "4"، ويشير لعدد المتهمين الذين يعاد محاكمتهم والصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، فى 28 يونيو 2018.
 
3 ـ الرقم "6"، ويشير لعد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى وكان أولها جلسة 14 مايو 2019، وآخرها جلسة النطق بالحكم والتى عقدت فى 24 أغسطس الجارى.
 
4 ـ الرقم "1"، ويشير لعدد المتهم الصادر بحقه حكما بالسجن المشدد 5 سنوات، وهو المتهم محمد أسامة.
 
5 الرقم "3"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالبراءة وهم الحسينى حسن، ومحمد محمود حسين، محمد العقاد.
 
ووجهت النيابة العامة للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهم حيازة أسلحة نارية، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح، والشروع فى القتل، والانضمام لجماعة اسست على خلاف أحكام القانون.
 
 

عنف الطالبية

احداث الطالبيه

جنايات القاهرة

المستشار محمد سعيد الشربينى

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